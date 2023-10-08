Сильні пориви вітру й дощі: прогноз погоди на 8 жовтня

В Україні жовтий рівень небезпеки в неділю

В Україні 8 жовтня передбачається хмарність та дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В Україні в неділю буде хмарно. Також прогнозують дощі. Протягом дня в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях очікуються сильні дощі. На Півночі України можуть пройти невеликі помірні дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний. Він досягатиме швидкості 7-12 м/с. Також можливі пориви вітру зі швидкістю до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме 5-10°. У південній частині країни ніч буде теплішою – температура коливатиметься в межах 11-16°. Протягом дня підніметься до 9-14°. У північних областях країни передбачається до 7-12 градусів тепла, а в південних до 16-21°. На високогір'ї Карпат стовпчики термометра вночі та вдень покажуть 2-7° тепла.

На Київщині буде хмарно. Вночі очікується помірний дощ. Вдень може пройти невеликий дощ.

Вітер матиме північно-західний напрямок та швидкість до 7-12 м/с. Також можливі пориви до 15-20 м/с.

Уночі температура коливатиметься в межах від 5 до 10°, а вдень підніметься до 7-12°.

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У столиці стовпчики термометрів покажуть 7-9° вночі й 10-12° вдень.

8 жовтня протягом дня в Україні будуть сильні пориви вітру: швидкість від 15 до 20 м/с. Попереджають про жовтий рівень небезпеки.