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Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Уночі 17 жовтня температура коливатиметься в межах від 0 до 5°

В Україні 17 жовтня передбачається хмарність з проясненнями. Опадів переважно не передбачається. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У вівторок, 17 жовтня, буде хмарно. У більшості регіонів дощів не передбачається. Лише в східних областях вночі й на північному сході країни вдень місцями може пройти невеликий дощ.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-5°, а в Криму 5-10°. Протягом дня температура коливатиметься в межах 7-12°. У південній частині країни стовпчики термометра сягатимуть 16°. У Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня фото 1

На Київщині буде хмарно. У вівторок опадів не передбачається.

Вітер матиме північно-західний напрямок та швидкість до 7-12 м/с.

Уночі температура коливатиметься в межах від 0 до 5°, а вдень підніметься до 7-12°.

У столиці стовпчики термометрів покажуть 2-4° вночі, і близько 10° вдень. 

Теги: повітря прогноз погоди погода

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