Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Уночі 18 жовтня температура повітря переважно становитиме від 2° морозу до 3° тепла
В Україні 18 жовтня передбачається мінлива хмарність та місцями туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні в середу буде хмарно. Опадів не передбачається. У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман.
Вітер західний, південно-західний. Він досягатиме швидкості 7-12 м/с.
Температура повітря вночі переважно становитиме від 2° морозу до 3° тепла. Удень підніметься до 8-13° тепла. У південній частині країни ніч буде теплішою – температура коливатиметься в межах 5-10° тепла. Протягом дня підніметься до 11-16°. У Карпатах вночі передбачають 0-5° морозу, а вдень 3-8° тепла.
На Київщині буде хмарно. Протягом дня опадів не очікується.
Вітер матиме південно-західний напрямок та швидкість до 7-12 м/с.
Уночі температура коливатиметься в межах від -2 до +3°, а вдень підніметься до 8-13°.
У столиці стовпчики термометрів покажуть 1-3° тепла вночі й 10-12° вдень.
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