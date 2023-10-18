Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня

Уночі 18 жовтня температура повітря переважно становитиме від 2° морозу до 3° тепла

В Україні 18 жовтня передбачається мінлива хмарність та місцями туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В Україні в середу буде хмарно. Опадів не передбачається. У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер західний, південно-західний. Він досягатиме швидкості 7-12 м/с.

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Температура повітря вночі переважно становитиме від 2° морозу до 3° тепла. Удень підніметься до 8-13° тепла. У південній частині країни ніч буде теплішою – температура коливатиметься в межах 5-10° тепла. Протягом дня підніметься до 11-16°. У Карпатах вночі передбачають 0-5° морозу, а вдень 3-8° тепла.

На Київщині буде хмарно. Протягом дня опадів не очікується.

Вітер матиме південно-західний напрямок та швидкість до 7-12 м/с.

Уночі температура коливатиметься в межах від -2 до +3°, а вдень підніметься до 8-13°.

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У столиці стовпчики термометрів покажуть 1-3° тепла вночі й 10-12° вдень.