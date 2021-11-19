В Україні від Covid-19 вже померли понад 80 тисяч людей: статистика МОЗ

Показники захворюваності та смертності від коронавірусу в Україні залишаються на високому рівні

В Україні за минулу добу коронавірус було виявлено у понад 20 тис. людей. Померли від ускладнень хвороби 725 пацієнтів. Найбільше нових заражень медики зафіксували у Дніпропетровській області та в Києві. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За добу з діагнозом ковід ушпиталили 3 637 осіб.

За офіційними даними вчора одужали 22,3 тис. осіб.

У четвер протестували методом ПЛР – 55,2 тис. осіб, методом ІФА – 14,3 тис., експрес-тестами – 42,1 тис.

За весь час пандемії в Україні захворіли – понад 3,3 млн осіб; одужали – понад 2,7 млн осіб; летальних випадків – понад 80,2 тис.

Графіка МОЗ

Нагадаємо, що днем раніше в Україні коронавірус виявили у понад 20,5 тис. людей. Від ускладнень хвороби тоді померли 752 пацієнта.

Раніше МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

Тим часом Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів.

Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

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