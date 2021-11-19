Майже 300 тисяч українців вчора отримали ковід-щеплення: названо область-лідер
Найбільше щеплень за добу зробили у Дніпропетровській області – близько 30 тисяч
У четвер українські медики провели понад 294 тисяч щеплень від Covid-19. А загалом від захворювання вакцинувались 12,657 мільйона українців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
«За добу 18 листопада в Україні 294 320 людей вакциновано проти Covid-19», – йдеться у повідомленні.
Вакцинацію здійснювали 1 085 мобільних бригад, 3 254 пунктів щеплення і 455 центрів вакцинації. Найбільше щеплень за добу зробили у Дніпропетровській області (29 211).
Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) – 128 737 щеплень, Sinovac (CoronaVac) – 120 444, AstraZeneca – 31 467 та Moderna – 13 672.
Від початку масової вакцинації проти коронавірусу зробили уже 22,1 мільйона щеплень. Принаймні перше щеплення зробили 12,6 мільйона людей, а повністю вакцинувалися – 9,4 мільйона.
«88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини», – нагадали в МОЗ.
За даними МОЗ, в Україні від Covid-19 вже померли понад 80 тисяч людей.
Раніше МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.
Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.
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