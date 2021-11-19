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    Майже 300 тисяч українців вчора отримали ковід-щеплення: названо область-лідер

    •  glavcom.ua
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    У столиці 18 листопада було вакциновано&nbsp;28769 людей&nbsp; - Майже 300 тисяч українців вчора отримали ковід-щеплення: названо область-лідер
    У столиці 18 листопада було вакциновано 28769 людей 
    фото: glavcom.ua

    Найбільше щеплень за добу зробили у Дніпропетровській області – близько 30 тисяч

    У четвер українські медики провели понад 294 тисяч щеплень від Covid-19. А загалом від захворювання вакцинувались 12,657 мільйона українців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    «За добу 18 листопада в Україні 294 320 людей вакциновано проти Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Вакцинацію здійснювали 1 085 мобільних бригад, 3 254 пунктів щеплення і 455 центрів вакцинації. Найбільше щеплень за добу зробили у Дніпропетровській області (29 211).

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) – 128 737 щеплень, Sinovac (CoronaVac) – 120 444, AstraZeneca – 31 467 та Moderna – 13 672.

    Від початку масової вакцинації проти коронавірусу зробили уже 22,1 мільйона щеплень. Принаймні перше щеплення зробили 12,6 мільйона людей, а повністю вакцинувалися – 9,4 мільйона.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    «88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини», – нагадали в МОЗ.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    За даними МОЗ, в Україні від Covid-19 вже померли понад 80 тисяч людей.

    Раніше МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

    Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

    Тим часом Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів.

    Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

    Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

    Між іншим, Угорщина запровадить обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників. Із понеділка Словаччина вводить локдаун для невакцинованих громадян.

    18 листопада у Києві суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина лікар карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    Майже 300 тисяч українців вчора отримали ковід-щеплення: названо область-лідер