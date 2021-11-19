За добу в Києві виявлено майже 1,8 тис. нових хворих на коронавірус

Минулої доби у столиці від коронавірусу померла 41 особа

За минулу добу, 18 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1782 осіб. Це на 299 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 17 листопада було зафіксовано 1483 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 285 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 243 тис. осіб (за добу 18 листопада – 1049)

померли понад 7 тис. людей (за добу – 41)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 166 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 945 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 143 тис. осіб (за добу 18 листопада – 882)

померли 3,8 тис. осіб (за добу – 45).

18 листопада в Україні медики зафіксували понад 20 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,3 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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