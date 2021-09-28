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    Увечері буде закрито три станції київського метро

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    Станція &laquo;Олімпійська&raquo; може бути закрита на вхід перед початком футбольного матчу та після нього - Увечері буде закрито три станції київського метро
    Станція «Олімпійська» може бути закрита на вхід перед початком футбольного матчу та після нього
    Фото з відкритих джерел

    Футбольний матч вносить зміни в режим роботи київської підземки

    У вівторок, 28 вересня, можливі деякі зміни у роботі столичного метро. Це пов’язано з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Інтер» (Італія). Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Початок гри о 19:45.

    Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід.

    Після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Київський метрополітен перепрошує за можливі незручності», – йдеться в повідомленні метрополітену.

    До слова, у столичному метрополітені триває ремонт інфраструктури на шести станціях.

    Нагадаємо, 18 вересня на НСК «Олімпійський» члени ультрас «Динамо Київ» під час футбольного матчу з «Олександрією» побили на трибунах уболівальників.

    За фактом хуліганських дій на НСК «Олімпійський» під час футбольного матчу столична поліція розпочала кримінальне провадження.

    Раніше повідомлялося, що у пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ громадський транспорт метро
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    Увечері буде закрито три станції київського метро