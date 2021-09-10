Карантин у столиці: в години пік станції метро обмежуватимуть на вхід

Київський метрополітен хоче зменшити скупчення людей всередині станцій

У пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід. Як повідомляє пресслужба столичної підземки, таким чином хочуть зменшити скупчення всередині станцій.

«Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, через ремонтні роботи на метро «Славутич» можливі обмеження на вхід. Як працюватиме станція.

Також, завтра через футбол буде обмежено вхід на три станції київського метро.