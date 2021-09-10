Карантин у столиці: в години пік станції метро обмежуватимуть на вхід
Київський метрополітен хоче зменшити скупчення людей всередині станцій
У пікові години Київський метрополітен працюватиме з обмеженнями на вхід. Як повідомляє пресслужба столичної підземки, таким чином хочуть зменшити скупчення всередині станцій.
«Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно», – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, через ремонтні роботи на метро «Славутич» можливі обмеження на вхід. Як працюватиме станція.
Також, завтра через футбол буде обмежено вхід на три станції київського метро.