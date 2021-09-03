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    У суботу роботу столичного метро буде продовжено на одну годину

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    Можливе обмеження (закриття) після закінчення гри на вхід станцій &laquo;Олімпійська&raquo;, &laquo;Палац спорту&raquo; і &laquo;Площа Льва Толстого&raquo; - У суботу роботу столичного метро буде продовжено на одну годину
    Можливе обмеження (закриття) після закінчення гри на вхід станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого»
    Фото: з відкритих джерел

    Також можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення

    У ніч із 4 на 5 вересня, у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між збірними командами України та Франції (початок гри о 21:45), роботу столичного метро буде продовжено на 1 годину. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

    Також можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

    Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

    «Київський метрополітен» перепрошує за незручності та закликає дотримуватися протиепідемічних заходів.

    11 серпня обмежувався вхід на три станції метро через матч між командами «Динамо» (Київ) та «Минай» (Ужгород).

    Зазначимо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ метро
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    У суботу роботу столичного метро буде продовжено на одну годину