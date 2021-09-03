Covid-19 у Києві: за добу понад три сотні нових хворих

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 216477 осіб

У Київській області зафіксовано 115 нових хворих

За минулу добу, 2 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 321 осіб. Це на 12 випадків більше, ніж за 1 вересня. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 225122 випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 216477 осіб (за добу 2 вересня – 172)

померли 5285 (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129702 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 115 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125630 особи (за добу 2 вересня – 47)

померли 2802 особи (за добу – 4)

Загалом, за минулу добу, 2 вересня, в Україні зафіксовано 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

До слова, ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих.

Нагадаємо, найбільше країн – 140 – визнають для подорожей Covid-вакцину AstraZeneca європейського та корейського виробництва.