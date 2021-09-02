  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Киян попередила про аварію мережі на Хрещатику: знеструмлені фонтани та ТЦ «Глобус»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Повністю знеструмлена парна сторона вулиці Хрещатик - Киян попередила про аварію мережі на Хрещатику: знеструмлені фонтани та ТЦ «Глобус»
    Повністю знеструмлена парна сторона вулиці Хрещатик
    Фото: з відкритих джерел

    Аварійні роботи з відновлення енергопостачання вже ведуться

    Через аварію на міській електромережі в районі Майдану Незалежності знеструмлено кілька фонтанів та інших об’єктів. Про це повідомляє пресслужба «Київводфонду».

    Повідомляється, що аварійні роботи з відновлення енергопостачання вже ведуться.

    «У зв’язку з аварією на міській електромережі в районі Майдану Незалежності, знеструмлено «Великий» та «Малі» фонтани (парна сторона вулиці Хрещатик), частину ТЦ «Глобус» та інші прилеглі об’єкти» – зазначається у повідомленні.

    В «Київводфонді» наголошують, що їхні фахівці разом із представниками ДТЕКу проводять «необхідні дії для відновлення електронапруги».

    Нагадаємо, у Києві призупинено рух тролейбусів № 27 через падіння дерева на контактну мережу.

    До слова, суттєві інвестиції в електричні мережі України розпочалися лише в 2021 році і електромережі все ще знаходяться в критичному стані і не можуть гарантувати споживачам безперебійного електропостачання.

    Теги: електроенергія аварія Хрещатик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Киян попередила про аварію мережі на Хрещатику: знеструмлені фонтани та ТЦ «Глобус»