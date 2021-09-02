Киян попередила про аварію мережі на Хрещатику: знеструмлені фонтани та ТЦ «Глобус»

Аварійні роботи з відновлення енергопостачання вже ведуться

Через аварію на міській електромережі в районі Майдану Незалежності знеструмлено кілька фонтанів та інших об’єктів. Про це повідомляє пресслужба «Київводфонду».

Повідомляється, що аварійні роботи з відновлення енергопостачання вже ведуться.

«У зв’язку з аварією на міській електромережі в районі Майдану Незалежності, знеструмлено «Великий» та «Малі» фонтани (парна сторона вулиці Хрещатик), частину ТЦ «Глобус» та інші прилеглі об’єкти» – зазначається у повідомленні.

В «Київводфонді» наголошують, що їхні фахівці разом із представниками ДТЕКу проводять «необхідні дії для відновлення електронапруги».

Нагадаємо, у Києві призупинено рух тролейбусів № 27 через падіння дерева на контактну мережу.

До слова, суттєві інвестиції в електричні мережі України розпочалися лише в 2021 році і електромережі все ще знаходяться в критичному стані і не можуть гарантувати споживачам безперебійного електропостачання.