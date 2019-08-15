В Мінкультури прокоментували справу Гримчака: з 2019 року вже нічого не погоджуємо в будівництві



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Міністр культури Євген Нищук

У відомстві Євгена Нищука запевняють, що не могли навіть бути причетними до мільйонного хабара, тому що вже не мають повноважень щось погоджувати в будівництві

З початку цього року закон забороняє Міністерству культури погоджувати будь-яке нове будівництво до затвердження історико-архітектурного опорного плану. Про це йдеться в коментарі міністерства у зв’язку з затриманням Юрія Гримчака.

Нагадаємо, вчора затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.

«Будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права. Міністерство не погоджує проекти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в м. Києві», - йдеться в коментарі Мінкульту.

У відомстві уточнили, що з 1 січня 2019 року вступили в дію зміни до діючого законодавства, згідно з якими, на період до затвердження історико-архітектурного опорного плану, Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі в Києві.

Нагадаємо, раніше Мінкульт видавав забудовникам висновок з історико-містобудівного обґрунтування (ІМО). Наприклад, така ситуація була зі скандальною забудовою Сінного ринку, коли в 2016 році Міністерство культури видало ІМО забудовнику.

В лютому 2018 року уряд скасував необхідність розробки та погодження історико-містобудівного обґрунтування в тих історично населених місцях, розроблені та затверджені історико-архітектурні опорні плани. А з 1 січня 2019 року інститут ІМО ліквідували взагалі. Вся проектна документація на нове будівництво в історично населених місцях має розроблятися виключно відповідно до історико-архітектурних опорних планів.

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