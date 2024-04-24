Головна Київ Новини
search button user button menu button

В одному із районів столиці зникло світло: деталі від ДТЕК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В одному із районів столиці зникло світло: деталі від ДТЕК
Без електрики також залишилась частина Бучанського району Київської області
фото ілюстративне

Повернення світла очікується впродовж найближчих двох годин

Сьогодні, 24 квітня у Святошинському районі Києва  частково зникло електропостачання через аварію на електромережах. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Святошинський район столиці: частина домівок тимчасово без світла. Енергетики ліквідовують наслідки аварії», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у компанії, в ці хвилини вже йде переключення домівок за резервними джерелами живлення.

За попередніми прогнозами, повернення світла очікується впродовж найближчих двох годин.

В ДТЕК додали, що також без електрики залишилась частина Бучанського району Київської області.

Також енергетики ДТЕК наразі працюють над поверненням світла після ранкової атаки на Одесу. « Працюємо в посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня», – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста.

Нагадаємо,  менеджер з адвокації євроінтеграційних реформ та радниця голови Держенергоефективності Ольга Євстігнєєва повідомила, що через удари росіян по енергетичній інфраструктурі України вартість електроенергії буде зростати. 

Читайте також: Відновлення зруйнованих Росією енергетичних об’єктів. ДТЕК звітує
Теги: ДТЕК електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через сонячну роботу та активну роботу сонячних електростанцій в українській енергосистемі утворився надлишок
Україна надала аварійну енергетичну допомогу Польщі
21 квiтня, 11:59
Потенційне рішення про підвищення тарифів на електроенергію прийматиме уряд своєю постановою
Нацкомісія з держрегулювання енергетики вивчає підвищення тарифу на світло
18 квiтня, 22:00
Пошкодження газопроводу Balticconnector, який з’єднує Фінляндію та Естонію
«Загрожує безпеці мільярда людей»: адмірал НАТО розповів, яку нову гібридну війну веде Росія
17 квiтня, 10:17
Станом на сьогодні графіки відключення світла у Києві не застосовуються
У столиці можуть відновитися графіки відключення світла: ДТЕК назвав умову
16 квiтня, 13:33
У 2024 році на шахтах ДТЕК заплановано введення в роботу 26 нових вугільних лав
ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
13 квiтня, 15:40
Ранкові піки споживання вдасться згладити, якщо українці вмикатимуть електроприлади в нічний час
«Нічне життя». Експерт дав пораду, як допомогти енергетикам
11 квiтня, 17:45
У Харкові оновлено графіки погодинних відключень електроенергії
У Харкові оновлено графіки погодинних відключень електроенергії
5 квiтня, 23:56
Через пошкодження обладнання енергетики ввели аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах
В Одесі вводяться графіки відключень світла
31 березня, 10:59
Минулого тижня ворожі напади на енергетичну інфраструктуру стали найбільш масштабними за останній період
Відновлено електропостачання на Донеччині: майже 50 тис. сімей отримали світло
26 березня, 05:47

Новини

В одному із районів столиці зникло світло: деталі від ДТЕК
В одному із районів столиці зникло світло: деталі від ДТЕК
Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати
Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати
Митники вилучили з посилки артефакти 6-го тисячоліття до нашої ери (фото)
Митники вилучили з посилки артефакти 6-го тисячоліття до нашої ери (фото)
«Без конструктиву і задля шоу». Кличко розкритикував тимчасову спецкомісію по Києву
«Без конструктиву і задля шоу». Кличко розкритикував тимчасову спецкомісію по Києву
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
«Форсаж» на вулицях Києва: скільки порушників затримала поліція з початку року
«Форсаж» на вулицях Києва: скільки порушників затримала поліція з початку року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
21K
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
21K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
14K
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення
6170
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4616
Україна може запустити виробництво Patriot? Гучна заява посла Маркарової

Новини

Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Вчора, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua