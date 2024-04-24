В одному із районів столиці зникло світло: деталі від ДТЕК

Без електрики також залишилась частина Бучанського району Київської області

Повернення світла очікується впродовж найближчих двох годин

Сьогодні, 24 квітня у Святошинському районі Києва частково зникло електропостачання через аварію на електромережах. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Святошинський район столиці: частина домівок тимчасово без світла. Енергетики ліквідовують наслідки аварії», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у компанії, в ці хвилини вже йде переключення домівок за резервними джерелами живлення.

За попередніми прогнозами, повернення світла очікується впродовж найближчих двох годин.

В ДТЕК додали, що також без електрики залишилась частина Бучанського району Київської області.

Також енергетики ДТЕК наразі працюють над поверненням світла після ранкової атаки на Одесу. « Працюємо в посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня», – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста.

Нагадаємо, менеджер з адвокації євроінтеграційних реформ та радниця голови Держенергоефективності Ольга Євстігнєєва повідомила, що через удари росіян по енергетичній інфраструктурі України вартість електроенергії буде зростати.