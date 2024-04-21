Україна надала аварійну енергетичну допомогу Польщі

Через сонячну роботу та активну роботу сонячних електростанцій в українській енергосистемі утворився надлишок

Дефіциту електроенергії в українській енергосистемі наразі немає

Україна за добу надала аварійну енергетичну допомогу Польщі обсягом 1600 Мвт год. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що через сонячну роботу та активну роботу сонячних електростанцій в енергосистемі утворився надлишок. Тому на запит польської сторони Україна мала можливість надати аварійну допомогу обсягом 1600 Мвт год.

Водночас, як запевняють у відомстві, потреби споживачів в Україні покриваються власною генерацією та імпортом електроенергії. На поточну добу дефіциту електроенергії та залучення аварійної допомоги не планується. Також не плануються й обмеження для побутових та промислових споживачів (крім Харківщини та Кривого Рогу).

На добу прогнозується імпорт електроенергії – 8430 Мвт год. Також вночі на 21 квітня у невеликому обсязі здійснювався експорт – сумарно 139 Мвт год.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині через погіршення погодних умов сьогодні сталося масштабне відключення електроенергії. 16 населених пунктів лишилися без світла.

До слова, міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що, попри атаки Росії на енергетичні об'єкти, блекауту в Україні не буде.