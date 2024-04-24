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Через обстріли вартість електроенергії зростатиме, – радниця голови Держенергоефективності

Дарія Демяник
glavcom.ua
Через обстріли вартість електроенергії зростатиме, – радниця голови Держенергоефективності
Радниця вважає, що в Україні треба спростити процедури для швидкого приєднання нових проєктів «зеленої» енергетики та систем накопичення енергії до електромережі
фото: depositphotos.com

Внаслідок ударів по енергосистемі ціна електроенергії буде зростати, – радниця голови Держенергоефективності

Через удари росіян по енергетичній інфраструктурі України вартість електроенергії буде зростати. Про це у своїй колонці написала менеджер з адвокації євроінтеграційних реформ та радниця голови Держенергоефективності Ольга Євстігнєєва.

«З огляду на те, що внаслідок обстрілів ціни на електроенергію будуть зростати – цілком логічним є розпочати підготовку запровадження таргетованих субсидій разом з Мінсоцполітики та допрацювати порядок щодо визначення вразливих споживачів згідно з європейськими нормами», – написала вона.

Євстігнєєва наголосила, що також сьогодні треба зосередити зусилля на розбудові інфраструктури для збільшення перетоків електроенергії з країн ENTSO-e.

Також потрібно спростити процедури для швидкого приєднання нових проєктів «зеленої» енергетики та систем накопичення енергії до електромережі.

Раніше повідомлялось, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.

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Теги: росія енергетика НКРЕКП тарифи війна обстріл електроенергія українці Україна

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