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Нацкомісія з держрегулювання енергетики вивчає підвищення тарифу на світло

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацкомісія з держрегулювання енергетики вивчає підвищення тарифу на світло
Потенційне рішення про підвищення тарифів на електроенергію прийматиме уряд своєю постановою
фото з відкритих джерел

За словами народного депутата Олексія Кучеренка, кошти на відновлення енергосистеми необхідно знаходити в різних джерелах

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Міненерго вивчають можливість перегляду тарифу на електроенергію для того, щоб проводити відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми після обстрілів. Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу «Київ24».

«Є очікування, і нарешті, вони офіційно визнали й прораховують і розраховують (розмір тарифу на електроенергію для населення – «Главком») варіанти. Дійсно, рішення приймається не Міненерго, рішення буде приймати уряд своєю постановою. Це дійсно так. Але міністерство готується разом з НКРЕКП, щоб, якщо буде така потреба, а мій прогноз, що, на жаль, буде, бо дефіцит коштів на все це», – повідомив Кучеренко.  

Кошти на відновлення енергосистеми, за словами народного депутата, необхідно знаходити в різних джерелах – це може бути і тариф на електроенергію, і зовнішня та бюджетна підтримка, а також кошти інвесторів.  

«Є державні компанії, які залежать від бюджету, бо в них власник – держава, і вони тільки з бюджету можуть інвестувати в цей ремонт. Тому я думаю, що цей варіант, на жаль, виглядає реалістичним», – висловив свою думку народний депутат.  

Раніше Кучеренко заявляв, що тариф на електроенергію для побутових споживачів має бути встановлений на рівні, який би покривав собівартість виробництва електроенергії.

Як повідомлялося, уряд не виключає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Причина цьому – весняні атаки РФ на енергетичні об’єкти України.

До слова, підвищення мінімальної зарплати стосується не лише зарплати, а й багатьох інших виплат, таких як допомога безробітним та компенсації роботодавцям. Тому зростання мінімальної зарплати в цілому підтримає приватне споживання, а отже, відновлення економіки.

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Теги: тарифи електроенергія Міненерго комуналка Олексій Кучеренко

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