Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі вводяться графіки відключень світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Одесі вводяться графіки відключень світла
Через пошкодження обладнання енергетики ввели аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах
фото: Pixabay

Уночі ціллю росіян стали високовольтні підстанції в південному регіоні України

Уночі ворог пошкодив енергооб'єкт на Одещині. В обласному центрі та прилеглих районах вводяться аварійні відключення світла. Про це повідомило «Укренерго».

За даними компанії, вночі ціллю ворога стали високовольтні підстанції в південному регіоні України.

«Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в місті Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись. Більше інформації на сторінках місцевого обленерго», – йдеться в повідомленні.

Крім того, обмеження на електроспоживання продовжують діяти на Харківщині, а також у Кривому розі.

«Укренерго» закликало споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що на Одещині внаслідок нічної атаки на енергетичну інфраструктуру без світла лишилися 10 тисяч споживачів. Крім того, через обмеження подачі електроенергії в Одесі припинив роботу електротранспорт.

Також у неділю вранці російські окупанти атакували Львівщину крилатими ракетами. Унаслідок цього загинув чоловік. 

Загалом у ніч на 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей. 

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих. 

Теги: Одеса війна електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незалежно від того, який підхід вибере путін, станом на листопад-грудень його військові сили будуть виснажені і змушені перейти в оборону
Між окупацією та наступом. Що обере Путін?
29 березня, 14:01
В Полтавській області без електроенергії понад 154 тис. побутових споживачів
Графіки відключень світла запроваджують ще в двох областях
29 березня, 21:18
Полковник ЗСУ в запасі Петро Черник вважає, що партнери могли б надати більше зброї, адже проблем із нею в Заходу немає
Полковник ЗСУ відповів, як Україні виграти війну у 2024 році
Сьогодні, 09:39

Новини

В Одесі вводяться графіки відключень світла
В Одесі вводяться графіки відключень світла
Атака дронів на Одесу: спалахнув енергооб’єкт, тисячі людей лишилися без світла
Атака дронів на Одесу: спалахнув енергооб’єкт, тисячі людей лишилися без світла
В Одесі лунали вибухи: зникло світло та вода
В Одесі лунали вибухи: зникло світло та вода
В Одесі пролунав вибух. Сили оборони півдня повідомили деталі
В Одесі пролунав вибух. Сили оборони півдня повідомили деталі
Сили оборони повідомили деталі ранкової атаки на Одесу
Сили оборони повідомили деталі ранкової атаки на Одесу
В Одесі під час тривоги прогриміли вибухи
В Одесі під час тривоги прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Якою буде Перемога? Українці мають усвідомити неприємний факт
41K
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
27K
За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
16K
ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну
11K
П'яна росіянка влаштувала стриптиз на борту літака
9709
Генерал оцінив, чи здатний Путін розгорнути великий наступ найближчим часом

Новини

Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Тепло та малохмарно: прогноз погоди на 31 березня
Сьогодні, 04:20
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Вчора, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Вчора, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Вчора, 12:41

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua