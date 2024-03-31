В Одесі вводяться графіки відключень світла

Через пошкодження обладнання енергетики ввели аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах

Уночі ціллю росіян стали високовольтні підстанції в південному регіоні України

Уночі ворог пошкодив енергооб'єкт на Одещині. В обласному центрі та прилеглих районах вводяться аварійні відключення світла. Про це повідомило «Укренерго».

За даними компанії, вночі ціллю ворога стали високовольтні підстанції в південному регіоні України.

«Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в місті Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись. Більше інформації на сторінках місцевого обленерго», – йдеться в повідомленні.

Крім того, обмеження на електроспоживання продовжують діяти на Харківщині, а також у Кривому розі.

«Укренерго» закликало споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що на Одещині внаслідок нічної атаки на енергетичну інфраструктуру без світла лишилися 10 тисяч споживачів. Крім того, через обмеження подачі електроенергії в Одесі припинив роботу електротранспорт.

Також у неділю вранці російські окупанти атакували Львівщину крилатими ракетами. Унаслідок цього загинув чоловік.

Загалом у ніч на 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих.