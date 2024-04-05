У Харкові оновлено графіки погодинних відключень електроенергії

У графіку міститься 5 черг, які поширюються на Харків і деякі райони області

У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень електроенергії у період із 6 по 10 квітня. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Оновленні графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 6 по 10 квітня. У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла», – йдеться у дописі.

У графіку міститься 5 черг, які поширюються на Харків і деякі райони області. Зокрема міста Чугуїв, Балаклія, Зміїв, Дергачі, Первомайський.

За словами очільника ОВА, фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.

Посилання на графіки відключень тут.

Нагадаємо, що вдень, 5 квітня, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто перебувало під авіаударами з боку російських загарбників.

До слова, найбільшою складністю у відбитті авіаційних атак РФ по Харківській області є близькість до кордону. Противник використовує безпілотники й у мобільних вогневих груп є дуже мало часу, щоб виїхати на маршрут і перехопити саме ці БПЛА. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Також окупанти аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості, рельєфу. Аби подолати їх необхідний час», – зазначає речник Повітряних сил.

Крім того, як зазначив Євлаш, досить близько знаходиться Харків і для удару російськими керованими авіаційними бомбами.