У Харкові оновлено графіки погодинних відключень електроенергії
У графіку міститься 5 черг, які поширюються на Харків і деякі райони області
У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень електроенергії у період із 6 по 10 квітня. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Оновленні графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 6 по 10 квітня. У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла», – йдеться у дописі.
У графіку міститься 5 черг, які поширюються на Харків і деякі райони області. Зокрема міста Чугуїв, Балаклія, Зміїв, Дергачі, Первомайський.
За словами очільника ОВА, фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.
Посилання на графіки відключень тут.
Нагадаємо, що вдень, 5 квітня, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто перебувало під авіаударами з боку російських загарбників.
До слова, найбільшою складністю у відбитті авіаційних атак РФ по Харківській області є близькість до кордону. Противник використовує безпілотники й у мобільних вогневих груп є дуже мало часу, щоб виїхати на маршрут і перехопити саме ці БПЛА. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
«Також окупанти аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості, рельєфу. Аби подолати їх необхідний час», – зазначає речник Повітряних сил.
Крім того, як зазначив Євлаш, досить близько знаходиться Харків і для удару російськими керованими авіаційними бомбами.
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