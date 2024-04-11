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«Нічне життя». Експерт дав пораду, як допомогти енергетикам

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Нічне життя». Експерт дав пораду, як допомогти енергетикам
Ранкові піки споживання вдасться згладити, якщо українці вмикатимуть електроприлади в нічний час
фото з відкритих джерел

«Поки зарано говорити про введення графіків відключення у піки споживання, але все можливо»

Українці мають вмикати електроприлади вночі, що дозволить згладити ранкові піки споживання. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповідає ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

«Намагатися вмикати електроприлади в нічний час, аби згладжувати ранкові піки. Бо зранку всі прокинулися, всім треба помитися, заварити каву, приготувати поснідати. Цей пік триває десь з 6 ранку до близько 10 години. Ввечері всі прийшли додому – знову всім треба помитися, приготувати їсти, попрати і все інше. Це знову пік – десь з 17 до 20 години. А потім починається нічний провал, коли всі йдуть спати і вимикають світло», – зазначив він.

Плачков додав, що треба намагатися перевести на нічний графік і підприємства. За його словами, в результаті енергетики зможуть згладжувати ранкові і вечірні піки та нічні провали, аби споживання було більш-менш рівномірним.

«Поки зарано говорити про введення графіків відключення у піки споживання, але все можливо. Тому треба заощаджувати електроенергію та допомагати енергетикам, щоб більш-менш спокійно увійти в опалювальний сезон наступного року», – повідомив він.

Також Григорій Плачков наголосив, що «влітку виникнуть питання», тому що треба перевантажувати паливо на АЕС та виводити енергоблоки в ремонт.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих. 

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

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Теги: опалювальний сезон електроенергія українці ремонт Григорій Плачков відключення

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