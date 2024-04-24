Вибиті вікна, є постраждала: наслідки ранкової атаки на Одесу

Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею

Сьогодні зранку, 24 квітня, російські загарбники атакували Одесу, окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, у будинках вибиті вікна та сталися обвали стелі. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

«Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню.

Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.

На місці працюють всі відповідні служби», – написав Кіпер.

Він додав, що наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Також Енергетики ДТЕК наразі працюють над поверненням світла після ранкової атаки на Одесу. « Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста. Працюємо в посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня», – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Як повідомлялося, уранці 24 квітня в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Триває 791-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній наземній станції управління БпЛА, одному району зосередження озброєння та військової техніки, двох районах зосередження особового складу, одному засобу ППО та трьох інших важливих об’єктах противника.