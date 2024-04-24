Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Вибиті вікна, є постраждала: наслідки ранкової атаки на Одесу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибиті вікна, є постраждала: наслідки ранкової атаки на Одесу
На місці обстрілів працюють всі відповідні служби
фото ілюстративне

Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею

Сьогодні зранку, 24 квітня, російські загарбники атакували Одесу, окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, у будинках вибиті вікна та сталися обвали стелі. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

«Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню.

Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.
На місці працюють всі відповідні служби», – написав Кіпер.

Він додав, що наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Також Енергетики ДТЕК наразі працюють над поверненням світла після ранкової атаки на Одесу. « Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста. Працюємо в посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня», – йдеться у повідомленні ДТЕК. 

Як повідомлялося, уранці 24 квітня в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Триває 791-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.  Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній наземній станції управління БпЛА, одному району зосередження озброєння та військової техніки, двох районах зосередження особового складу, одному засобу ППО та трьох інших важливих об’єктах противника.

Теги: Одеса обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Харкову пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок
Ракетний удар по Харкову: є загиблі та поранені (оновлено)
27 березня, 18:42
Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України
Окупанти вдарили «Іскандером» по Миколаєву
27 березня, 17:48
Росія вдарила по трьох теплоелектростанціях ДТЕК
Є пошкодження та поранений: ворог обстріляв три теплоелектростанції ДТЕК
29 березня, 08:52
Удар припав на населений пункт Харківської області, що межує із РФ
Атака на Харківщину: наслідки обстрілу пожежної частини (фото)
1 квiтня, 08:14
Військові наголошують на загрозах нових ракетних атак з Чорного моря
У Криму ворог розмістив наземні ракетні пускові платформи: ЗСУ попередили про нові атаки
2 квiтня, 10:22
Комісія запропонувала перейменувати Катерининську вулицю та площу на Європейську
У Одесі влада перейменує площу, названу на честь російської імператриці
4 квiтня, 17:31
Росія знову намагалася знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції
Окупанти атакували два термінали в порту «Південний» на Одещині
19 квiтня, 22:01
Завдані збитки після останніх масованих атак приблизно оцінюються у $250 млн
Відновлення зруйнованих Росією енергетичних об’єктів. ДТЕК звітує
Вчора, 22:06
У ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136
На Київщині вночі працювала ППО: Росія атакувала дронами
Вчора, 08:38

Новини

Вибиті вікна, є постраждала: наслідки ранкової атаки на Одесу
Вибиті вікна, є постраждала: наслідки ранкової атаки на Одесу
В Одесі пролунали вибухи: у місті видніється дим
В Одесі пролунали вибухи: у місті видніється дим
Під прицілом ворога припортова інфраструктура Півдня: нові деталі обстрілу Одеси
Під прицілом ворога припортова інфраструктура Півдня: нові деталі обстрілу Одеси
Атака «шахедів» на Одесу: пошкоджено 14 квартир (фото)
Атака «шахедів» на Одесу: пошкоджено 14 квартир (фото)
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух
Нічна атака на Одещину: є влучання
Нічна атака на Одещину: є влучання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
19K
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
19K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
13K
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення
5255
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5151
У селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини замайорів прапор України (відео)

Новини

Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Вчора, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua