  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В озері санаторію в Конча-Заспі втопився чоловік

    • Розсилка
    <span>Водолази дістали з озера тіло чоловіка</span> - В озері санаторію в Конча-Заспі втопився чоловік
    Водолази дістали з озера тіло чоловіка

    Чоловік пішов купатися один і через деякий час зник під водою

    У понеділок, 8 липня, о 22:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов дзвінок про те, що на озері на території одного із санаторіїв у Конча-Заспі зникла людина.

    На місце події прибув аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, який приступив до пошукових робіт.

    «На відстані 7 м від берега на глибині 5 м виявлено тіло потопельника 1981 року народження. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів», - повідомила пресслужба столичного управління ДСНС.

    За словами рибалок, котрі знаходились на протилежному березі, чоловік пішов купатися один і через деякий час зник під водою.

    Обставинами трагедії займаються правоохоронці.

    Нагадаємо, на водних об’єктах Києва протягом тижня з 1 по 7 липня загинуло 2 особи. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 46 осіб, 22 людини врятовано.

    Читайте також
    Київ ДСНС потонули рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ