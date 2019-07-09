В озері санаторію в Конча-Заспі втопився чоловік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водолази дістали з озера тіло чоловіка

Чоловік пішов купатися один і через деякий час зник під водою

У понеділок, 8 липня, о 22:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов дзвінок про те, що на озері на території одного із санаторіїв у Конча-Заспі зникла людина.

На місце події прибув аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, який приступив до пошукових робіт.

«На відстані 7 м від берега на глибині 5 м виявлено тіло потопельника 1981 року народження. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів», - повідомила пресслужба столичного управління ДСНС.

За словами рибалок, котрі знаходились на протилежному березі, чоловік пішов купатися один і через деякий час зник під водою.

Обставинами трагедії займаються правоохоронці.

Нагадаємо, на водних об’єктах Києва протягом тижня з 1 по 7 липня загинуло 2 особи. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 46 осіб, 22 людини врятовано.