Минулого тижня у Києві сталася рекордна кількість пожеж



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За даний період виникло 10 пожеж в екосистемах міста

Впродовж минулого тижня (з 1 по 7 липня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 339 виїздів.

В даний період вогнеборці ліквідували 187 пожеж та 9 аварій. Також 45 разів надавали допомогу населенню міста та іншим службам. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний період виникло 10 пожеж в екосистемах міста, їх загальна площа становить 2,12 га. Всього з початку року здійснено 372 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 135,880 га.

На водних об’єктах Києва протягом тижня загинуло 2 особи. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 46 осіб, 22 людини врятовано.

Крім того, підрозділи гарнізону здійснили 4 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 451 виїзд по заявках, щодо мінування об’єктів Києва.

Як повідомлялося, впродовж попереднього тижня у Києві було ліквідовано 167 пожеж. Протягом даного періоду на пожежах загинуло 2 особи, 1 людину травмовано.