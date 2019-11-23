В центрі Києва побудують найбільшу в Україні мечеть



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У центрі Києва кримськотатарська громада побудує мечеть на 5000 місць

Під проект, який профінансує Туреччина, вже виділена ділянка вартістю близько $5 млн.

«Були невеликі розбіжності. Туреччина наполягала: ви, мовляв, плануйте мечеть на 10 тисяч осіб, проте в Києві немає такого співтовариства. Ми відповідали: «Але це мечеть не тільки для кримських татар, а й для всіх мусульман». Зрештою, домовилися будувати мечеть на 5 тисяч віруючих. І навіть це буде найбільшою мечеттю в Україні», – заявив нардеп від «Євросолідарності» Мустафа Джемілєв в ефірі ATR.

Зараз у Києві працює одна велика мечеть Ар-Рахма, відкрита в 2011 році. Вона розрахована на 2000 віруючих.

Нагадаємо, Джемілєв пожурив Зеленського за його «забудькуватість» щодо уповноваженого у справах кримських татар.