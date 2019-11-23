  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В центрі Києва побудують найбільшу в Україні мечеть

    • Розсилка
    В центрі Києва побудують найбільшу в Україні мечеть

    У центрі Києва кримськотатарська громада побудує мечеть на 5000 місць

    Під проект, який профінансує Туреччина, вже виділена ділянка вартістю близько $5 млн.

    «Були невеликі розбіжності. Туреччина наполягала: ви, мовляв, плануйте мечеть на 10 тисяч осіб, проте в Києві немає такого співтовариства. Ми відповідали: «Але це мечеть не тільки для кримських татар, а й для всіх мусульман». Зрештою, домовилися будувати мечеть на 5 тисяч віруючих. І навіть це буде найбільшою мечеттю в Україні», – заявив нардеп від «Євросолідарності» Мустафа Джемілєв в ефірі ATR.

    Зараз у Києві працює одна велика мечеть Ар-Рахма, відкрита в 2011 році. Вона розрахована на 2000 віруючих.

    Читайте також: Епіфаній зробив важливу заяву щодо святкування Різдва.

    Нагадаємо, Джемілєв пожурив Зеленського за його «забудькуватість» щодо уповноваженого у справах кримських татар.

    Туреччина Мустафа Джемілєв громада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ