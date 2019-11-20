У Краснопільській ОТГ запрацював сучасний Центр надання адміністративних послуг



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Краснопільська сільська ОТГ Вінниччини розпочала функціонувати наприкінці 2017 року і вже за два роки облаштувала сучасний Центр надання адміністративних послуг

19 листопада урочисто відкрився ЦНАП громади. Експерти Вінницького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» - радник з муніципальних послуг Віталій Швець та радниця з юридичних питань Людмила Гурба , на запрошення ОТГ, відвідали визначну подію, аби привітати мешканців громади.

Створенню сучасного ЦНАП Краснопільської ОТГ передувала значна робота. За словами керівництва сільської ради, громада відразу після створення ОТГ розпочала підготовку приміщення для ЦНАП і подала заявку на участь у проекті, що підтримується Програмою «U-LEAD з Європою» з напрямку покращення якості адміністративних послуг для населення України.

Краснопільська громада має 4300 осіб населення, тож на початку створення ЦНАП не проходила за критеріями відбору U-LEAD, адже в проекті брали участь ОТГ з населенням від 5 тис. Відтак, в ОТГ почали ремонт приміщення самотужки, а коли до громади приїхали представники Програми, вони відразу погодились допомогти, адже фактично, у Краснопілці створили приміщення « прозорого офісу» за всіма сучасними вимогами.

За словами голови Краснопільської сільської ОТГ Катерини Романенко – на облаштування належного ЦНАП громада витратила близько 300 тис грн з місцевого бюджету, вдалося залучитись і підтримкою спонсорів – ПРаТ «Зернопродукт МХП». Підприємство профінансувало капітальний ремонт приміщення сільської ради, де на першому поверсі розміщено, в тому числі і ЦНАП, на суму близько 2 млн грн. Потужну фінансову та методичну підтримку з модернізації ЦНАП Краснопільської ОТГ надала Програма «U-LEAD з Європою».

«До об’єднання ми не могли мріяти про такий рівень послуг в громаді. В ході реалізації ідеї з облаштування ЦНАП ми виконали всі вимоги міжнародних донорів, було важко, адже це високі стандарти. Всі працівники отримали відповідну кваліфікацію і ось маємо результат. Хочу підкреслити, що дуже цінним є досвід, який ми отримали під час облаштування ЦНАП. Адже якщо громада хоче бути спроможною, то це і відповідні стандарти, знання та навички господарювання. Сподіваюсь, що жителі громади оцінять позитивні зміни якості життя у Краснопільській ОТГ», - зауважила голова Краснопільської сільської ради, яка привітала мешканців громади під час урочистого відкриття ЦНАП.

Краснопільська сільська рада повністю упорядкувала прилеглу територію ЦНАП, наразі облаштовується робоче місце адміністратора у Нараївському старостинському окрузі. Сьогодні ЦНАП Краснопільської ОТГ – це сучасний відкритий простір, забезпечений всіма зручностями для відвідувачів. ЦНАП громади планує надавати 140 видів послуг, а в перспективі їх кількість буде збільшуватись.

Представники громади – майбутні працівники ЦНАП відвідали ряд навчальних сесій з тематики адміністративних послуг, що пройшли у Вінницькому ЦРМС, стали учасниками стаді-туру до Івано-Франківська, який організувала Програма, а також відвідали кілька навчальних сесій від Програми «U-LEAD з Європою». Як повідомила Оксана Шиндер, державний реєстратор ЦНАП , Краснопільська ОТГ першою на Вінниччині підписала Меморандум про співпрацю із Держгеокадастром та матиме можливість надавати послуги з реєстрації земельних прав.

«7 робочих місць облаштовано у нашому ЦНАП, з них одне віддалене. Програма «U-LEAD з Європою» повністю забезпечила приміщення комп’ютерною технікою, обладнанням та меблями. Коштом ОТГ ми придбали робочу станцію з виготовлення закордонних паспортів та ID – карток, це послуга, яку ми можемо надавати мешканцям громади та сусідніх населених пунктів, адже поряд Черкаська область і окремі села розташовані ближче до нас, ніж до обласних чи районних центрів. Крім того, забезпечено послуги державної реєстрації майнових прав, фізичних та юридичних осіб, соціальні послуги , надаватимуться і послуги Пенсійного фонду та Центру зайнятості. Громада уклала угоду про співробітництво із Державною міграційною службою у Вінницьккій області, а також планує надавати послуги із правової допомоги мешканцям ОТГ», - зазначила державний реєстратор фізичних, юридичних осіб та громадських формувань Краснопільського ЦНАП Оксана Шиндер.

Краснопільська сільська ОТГ розташована на міжнародній трасі М12, має гарне сполучення із сусідніми територіями, тож тут сподіваються на велику завантаженість власного Центру надання адміністративних послуг, а в майбутньому планують відкрити віддалені робочі місця ЦНАП у старостатах громади.