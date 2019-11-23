Епіфаній зробив важливу заяву щодо святкування Різдва



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Єпіфаній повідомив, що можна святкувати Різдво за григоріанським календарем

Українці можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього хочуть.

Про це повідомив Митрополит київський і всієї України Єпіфаній в інтерв'ю телеканалу Zik.

За його словами, зараз важко уявити, скільки часу потрібно, щоб змінити святкування цього великого свята з звичного українцям дня 7 січня.

«Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ «, - сказав Епіфаній.

Якщо більшість християн в Україні почнуть відзначати Різдво 25 грудня, незабаром можна буде говорити про зміни в церкві.

«Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем«, - сказав голова ПЦУ.

Епіфаній попросив українців не забувати молитися про воїнів, які захищають Донбас, а також тих людей, хто проживає на окупованих територіях.