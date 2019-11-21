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    У Туреччині працівника німецького посольства запідозрили в шпигунстві

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    <span>Посольство Німеччини в Туреччині</span> - У Туреччині працівника німецького посольства запідозрили в шпигунстві
    Посольство Німеччини в Туреччині

    Юрист посольства Німеччини був затриманий турецькими правоохоронцями

    У середу, 20 листопада, стало відомо про те, що у вересні турецькі правоохоронці затримали співробітника посольства Німеччини за підозрою у шпигунстві. Про це повідомляє DW.

    Як повідомили ряд німецьких видань, турецькі правоохоронці звинувачують затриманого юриста німецького посольства у шпигунській діяльності. У Туреччині вважають, що юрист збирав інформацію для надання політичного притулку деяким громадянам Туреччини.

    У Німеччині побоюються, що під час затримання правоохоронці могли вилучити в адвоката дані та документи щодо 50 громадян Туреччини, які подавали заявки на отримання політичного притулку, серед них переважно курдські активісти або прибічники проповідника Мухаммеда Гюлена.

    У німецькому МЗС наголосили, що наполегливо працюють для того, щоб дізнатися більше про звинувачення, які висувають їхньому співробітнику, а також намагаються домогтися його звільнення.

    Туреччина Німеччина шпигун посольство
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