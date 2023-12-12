Обвал стіни у Києві: нардепка вказала на момент, який міг призвести до більшої трагедії

Внаслідок обвалу загинув один чоловік та ще один травмований

У Києві 11 грудня під час виконання робіт із капітального ремонту підпірних стін житлового будинку для утримання ґрунту на вул. Лютеранській, 7/10 обвалилася одна зі стін, є загиблий. Водночас соцмережі звернули увагу на факт: через дорогу біля небезпечного будівництва розташована гімназія №117 імені Лесі Українки, де навчаються діти.

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Нардепка Анна Пуртова підкреслила, що за таку недбалість повинне бути високе покарання. «Через дорогу 117 школа, в цей час там діти. Не можу уявити емоції, які відчувають батьки! Це не може залишатися безкарним! Винні повинні нести покарання!», – йдеться у повідомленні.

Глава Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що внаслідок обвалу загинув один чоловік та ще один травмований. Його госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні.

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Як повідомила Київська міська державна адміністрація, з посиланням на Печерську РДА, яка виступає замовником даних ремонтних робіт, ремонт відбувався відповідно до підряду. «Ремонт проходив відповідно до підряду між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації і ТОВ «Лкбуд». Проєктно-кошторисну документацію розробляло ТОВ «Інжинірингова Компанія «Аркон», – зауважили у КМДА.

Зокрема, роботи з капітального виконували чотири працівники підрядної організації.

Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України). «Внаслідок отриманих травм один з робітників загинув на місці, ще трьох госпіталізовано до лікарні», – зазначається у повідомленні прокуратури.

У межах провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Нагадаємо, на будівництві у Печерському районі столиці стався обвали стіни, внаслідок чого є загиблі.

До слова, у Києві вдень 11 грудня стався потоп біля станції метро «Чернігівська». Крім того, мешканці столиці кажуть про підтоплення «Олімпійської».