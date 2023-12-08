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Зоя Казанжи Громадський діяч

Чи зможуть діти-біженці повернутись до української школи?

glavcom.ua
Невже все дійсно так погано з українською освітою
фото з відкритих джерел

У нас проблеми не з дітьми, а з дорослими. Від МОНу і до сільської школи

Вже три дні читаю про те, як з нашими дітьми все погано в плані навчання. Певне, є проблеми. Але плакати всім ФБ, які діти тупі зростають?! Ну камон.

У нас з дорослими купа проблем. Зайдіть у Верховну Раду і дайте їм розвʼязати просте математичне рівняння чи нехай текст проаналізують, самі побачите.

А нічого, що два роки локдауну і другий рік війна? Дуже воно надихає на навчання і розвиток? А нічого, що програми поганющі і містять мало практичних знань? А нічого, що методика викладання на рівні радянської школи – і не кажіть мені, що та школа давала хороші та міцні знання!

Та і текст, який треба було читати, переказувати, аналізувати теж хотілось би побачити. Бо є тексти, які я розумію після третього прочитання. І не лише я, повірте.

У нас проблеми не з дітьми, а з дорослими. Від МОНу і до сільської школи. У нас страшенно дороге навчання по селам, де по 50-80 учнів, але школу бережуть, бо «є школа – є село» (насправді ні). У нас підготовка вчителів на рівні радянської школи. Де має бути муштра, дисципліна, завчання без розуміння, всіх під один гребінець.

Давайте я напишу прямо: я вважаю, попри певні виключення, у нас жахлива середня освіта; у нас непристойно низькі заробітні плани в сфері освіти, які витісняють спеціалістів зі школи; у нас разючий гендерний дисбаланс кадрів, і через недостойну зарплату теж; у нас рабська залежність директорів від органів освіти (навіщо їх скільки? тільки не кажіть, що і досі є районні відділи освіти, окрім міського); у нас учнів/вчителів/батьків і досі сприймають як безвідмовний ресурс на виборах і під час організації різної дурні.

Мені дуже жаль педагогів, тих, для кого вчительство справді є покликанням. І які вимушені співіснувати в поганій системі. І система ніколи в житті сама себе не змінить. І добровільно не дозволить щось міняти. Бо такі організми живуть за законами, які їм зручні.

Я з жахом думаю про те, як повертатимуться наші діти, особливо менші, які відходять в європейські-американські-канадські школи по два і більше років. Як повертатимуться звідти, де дитина і її потреби – на найпершому місці в середовище, де треба бути «слухняним», «закрити рота» і «ти що, найрозумніший»?

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Теги: дитина навчання школа війна освіта

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Зоя Казанжи

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