Як у Києві під час масованої атаки рятували немовлят: відео з пологового будинку

Матусям із новонародженими довелося спускатися в підвал

У мережі показали, як у Києві рятували немовлят під час масованої повітряної атаки у ніч проти 25 листопада. У місцевому Telegtam-каналі оприлюднили відео, яке зняв персонал одного зі столичних пологових будинків.

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Матусям із новонародженими довелося спускатися в підвал.

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Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області. Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.