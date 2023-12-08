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«Можемо отримати небажаний результат». Ексзаступник міністра пояснив, що не так із пам'ятником Мацієвському

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Можемо отримати небажаний результат». Ексзаступник міністра пояснив, що не так із пам'ятником Мацієвському
Київська статуя Олександру Мацієвському, якого розстріляли після слів «Слава Україні»
фото: «Укрінформ»

«Якщо ми будемо продовжувати робити з міст цвинтарі або музеї воскових фігур просто неба – ми можемо дискредитувати і маргіналізувати саму ідею»

Ексзаступник міністра оборони, засновник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега відреагував на скандал щодо пам’ятника Герою України Олександру Мацієвському, який встановили на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», аби вшанувати пам’ять полеглого захисника.

«На жаль, якщо ми будемо продовжувати робити з міст цвинтарі або музеї воскових фігур просто неба – ми можемо дискредитувати і маргіналізувати саму ідею та отримати зовсім небажаний результат. Розумію, що ми ще далекі в цьому від розвиненіших країн. Але зараз саме час починати. Це не те, де можна придумати концепт на кухні з друзями і поставити на площі на десятки років», – пише Дейнега.

У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
фото: «Укрінформ»

Як зазначив ексзаступник міністра оборони, смерть військового – це загальнонаціональна травма в багатомільйонній країні. «Травма, яка продовжується і незрозуміло коли і чим закінчиться. Не можна за жодних обставин дискредитувати тему меморіалізації, коли уже в кожного хтось ніколи не візьме слухавку», – додав Дейнега.

Матір Мацієвського біля пам'ятника сину у Києві
Матір Мацієвського біля пам'ятника сину у Києві
фото: «Укрінформ»

Дейнега також поділився спогадами, як колись міркував над ідеєю проєкту меморіалу захисникам України під егідою благодійного фонду «Повернись живим».

«Покійний Олександр Ройтбурд колись сказав мені: «Наші люди, на жаль, не розуміють різниці між памʼятником на цвинтарі і скульптурою в міському просторі». Ми тоді обговорювали ідею проекту меморіалу захисникам України під егідою «Повернись живим». Олександр і Влад Троїцький мали бути в журі. Коли я бачу такі памʼятники, мені дуже шкода, що проект тоді не стався», – написав засновник «Повернись живим».

Дейнега написав допис зі своїми думками щодо пам'ятника Мацієвському в Києві
Дейнега написав допис зі своїми думками щодо пам'ятника Мацієвському в Києві
фото: скріншот

Користувачі соцмереж також поділилися своїми думками під дописом Дейнеги.

Користувачі соцмереж відреагували на допис Дейнеги
Користувачі соцмереж відреагували на допис Дейнеги
фото: скріншот
Коментатори відреагували на слова Дейнеги щодо пам'ятника Мацієвському в Києві
Коментатори відреагували на слова Дейнеги щодо пам'ятника Мацієвському в Києві
фото: скріншот

Нагадаємо, у Києві відкрили памʼятник Герою України Олександру Мацієвському. Скульптура є майже точною копією воїна, її встановили на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», аби вшанувати пам’ять полеглого захисника.

Автори пам'ятника працювали над проєктом понад два місяці. Аби створити реалістичну скульптуру та передати погляд загиблого Героя, вони використовували пластилін, глину, силікон та комп’ютерні технології.

У соцмережах думки щодо пам'ятника розділилися, частині людей не сподобалася скульптура. Серед основних мінусів, за словами коментаторів, реалістичність пам'ятника воїну та його локація для розміщення.

Нагадаємо, у Ніжині пам’ятник Олександру Мацієвському став центральною фігурою меморіалу на честь українських захисників, загиблих в боях проти російських окупантів. 

Теги: Герой України пам'ятник військові смерть Київ

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