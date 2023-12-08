«Можемо отримати небажаний результат». Ексзаступник міністра пояснив, що не так із пам'ятником Мацієвському

«Якщо ми будемо продовжувати робити з міст цвинтарі або музеї воскових фігур просто неба – ми можемо дискредитувати і маргіналізувати саму ідею»

Ексзаступник міністра оборони, засновник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега відреагував на скандал щодо пам’ятника Герою України Олександру Мацієвському, який встановили на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», аби вшанувати пам’ять полеглого захисника.

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«На жаль, якщо ми будемо продовжувати робити з міст цвинтарі або музеї воскових фігур просто неба – ми можемо дискредитувати і маргіналізувати саму ідею та отримати зовсім небажаний результат. Розумію, що ми ще далекі в цьому від розвиненіших країн. Але зараз саме час починати. Це не те, де можна придумати концепт на кухні з друзями і поставити на площі на десятки років», – пише Дейнега.

У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському фото: «Укрінформ»

Як зазначив ексзаступник міністра оборони, смерть військового – це загальнонаціональна травма в багатомільйонній країні. «Травма, яка продовжується і незрозуміло коли і чим закінчиться. Не можна за жодних обставин дискредитувати тему меморіалізації, коли уже в кожного хтось ніколи не візьме слухавку», – додав Дейнега.

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Матір Мацієвського біля пам'ятника сину у Києві фото: «Укрінформ»

Дейнега також поділився спогадами, як колись міркував над ідеєю проєкту меморіалу захисникам України під егідою благодійного фонду «Повернись живим».

«Покійний Олександр Ройтбурд колись сказав мені: «Наші люди, на жаль, не розуміють різниці між памʼятником на цвинтарі і скульптурою в міському просторі». Ми тоді обговорювали ідею проекту меморіалу захисникам України під егідою «Повернись живим». Олександр і Влад Троїцький мали бути в журі. Коли я бачу такі памʼятники, мені дуже шкода, що проект тоді не стався», – написав засновник «Повернись живим».

Дейнега написав допис зі своїми думками щодо пам'ятника Мацієвському в Києві фото: скріншот

Користувачі соцмереж також поділилися своїми думками під дописом Дейнеги.

Користувачі соцмереж відреагували на допис Дейнеги фото: скріншот

Коментатори відреагували на слова Дейнеги щодо пам'ятника Мацієвському в Києві фото: скріншот

Нагадаємо, у Києві відкрили памʼятник Герою України Олександру Мацієвському. Скульптура є майже точною копією воїна, її встановили на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», аби вшанувати пам’ять полеглого захисника.

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Автори пам'ятника працювали над проєктом понад два місяці. Аби створити реалістичну скульптуру та передати погляд загиблого Героя, вони використовували пластилін, глину, силікон та комп’ютерні технології.

У соцмережах думки щодо пам'ятника розділилися, частині людей не сподобалася скульптура. Серед основних мінусів, за словами коментаторів, реалістичність пам'ятника воїну та його локація для розміщення.

Нагадаємо, у Ніжині пам’ятник Олександру Мацієвському став центральною фігурою меморіалу на честь українських захисників, загиблих в боях проти російських окупантів.