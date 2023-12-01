У Києві посеред вулиці прорвало трубу та впав кран: вулицю затопило (фото, відео)
Наразі про постраждалих не відомо
На території будівництва на вулиці Ревуцького стався прорив мережі холодного водопостачання та упав будівельний кран, який заблокував рух вулицею у напрямку проспекту Бажана. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Унаслідок падіння було пошкоджено світлову опору та мережі. За попередньою інформацією постраждалі відсутні.
Наразі рух транспорту паралізовано, на дорогах утворився затор. На місце прибули рятувальники, поліція, аварійні служби.
Краном пошкоджено водогін, завалено дорожні стовпи, обірвано електромережі.
Співробітник будівництва повідомив кореспонденту «Главкома» причину аварії: кран упав через прорив водогону, вода вимила ґрунт.
На опублікованих кадрах видно, що кран лежить на просто проїжджій частині поперек вулиці. Водії рятують свої авто із водяного полону. Пошкоджено як мінімум одну автівку, на яку впав кран.
Раніше повідомлялося, що столиці прорвало трубу з гарячою водою: затоплений підземний перехід.
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