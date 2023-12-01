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Вирок Остапу Ступці. За що відомий актор потрапить до виправного центру

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Вирок Остапу Ступці. За що відомий актор потрапить до виправного центру
Актор вважає вирок несправедливим. І додав: у суду були всі можливості, щоб призначити йому штраф від 170 тис. грн
фото: Остап Ступка/Facebook

За «п’яну» ДТП Феміда призначила Народному артисту України три роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років

«Главком» дізнався деталі резонансної кримінальної справи, в якій обвинуваченим проходить Народний артист України, провідний актор Театру Франка Остап Ступка. 24 листопада Голосіївський районний суд Києва виніс вирок за ч.2 статті 286-1 Кримінального кодексу («Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження»). Ступку визнано винним і призначено три роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 квітня 2023 року близько 23 год. 15 хв на столичній вулиці Івана Федорова. Актор їхав на автомобілі Land Rover Range Rover Sport і допустив зіткнення з припаркованим біля зупинки громадського транспорту Mitsubishi Carisma. У результаті аварії водій Mitsubishi одержав важкі ушкодження – закриту черепно-мозкову травму і закриту травму живота. Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди. Прилад «Драгер» показав 1,62 проміле алкоголю в його крові. 

Актор їхав на автомобілі Land Rover Range Rover Sport і допустив зіткнення з припаркованим біля зупинки громадського транспорту Mitsubishi Carisma
Актор їхав на автомобілі Land Rover Range Rover Sport і допустив зіткнення з припаркованим біля зупинки громадського транспорту Mitsubishi Carisma
фото з відкритих джерел

На судовому допиті актор розповів: того дня виспупав на концерті зі збору коштів для військового госпіталю. Після проведення заходу вживав коктейлі. Хотів викликати драйвера, але цього не вдалося зробити. Тому вирішив самостійно, на власному авто доїхати додому. Вважає, що сісти за кермо було фатальною помилкою. Під час повороту на вулицю Федорова він потягся за пляшкою з водою. Після чого авто Ступки повело і він допустив зіткнення з автомобілем, який був припаркований. 

Обвинувачений визнав усю вину та додав: повністю відшкодував збитки на лікування потерпілому водію Mitsubishi. До речі, у суді потрепілий просив суворо не карати актора і, за можливості, застосувати до нього штраф.

Під час ухвалення вироку Феміда пішла на певні поступки. Адже за порушення ч.2 статті 286-1 Кримінального кодексу передбачено позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами від п’яти до восьми років. Застосувавши статтю 69 Кримінального кодексу («Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом»), суд вийшов на покарання у вигляді обмеження волі. При цьому суддя не знайшов підстав для призначення умовного покарання для актора. Адже Ступка скоїв ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що унеможливлює застосувати до нього статтю 75 Кримінального кодексу («Звільнення від відбування покарання з випробуванням»).

У вироку зазначено, що термін покарання Остапу Ступці варто рахувати з дня прибуття і постановки його на облік у виправному центрі. До часу поки вирок не на буде законної сили діятиме запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Сам актор вважає вирок несправедливим. І додав: у суду були всі можливості, щоб призначити йому штраф від 170 тис. грн.

Варто наголосити, що обмеження волі – це кримінальне покарання, яке полягає у триманні особи у кримінально-виконавчих установах відкритого типу (виправних центрах), відповідно до її постійного місця проживання без ізоляції від суспільства. Засуджені залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці на виробництві виправних центрів, а також за договорами на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності.

Крім цього, як з’ясував «Главком», раніше актор Ступка неодноразово потрапляв у «п’яні» ДТП. Так, у квітні 2015 року правоохоронці зупинили його Range Rover на вул. Мельникова, 2 у Києві. Від артиста відчувався різкий запах алкоголю з рота, спостерігалося почервоніння очей. Від проходження медичного огляду на стан сп'яніння він відмовився. Тоді ж Дніпровського районного суду Києва визнав його винним у керуванні транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння і заборонив на два роки сідати на кермо автомобіля.

У вересні 2017 року патрульні знову затримали Остапа Ступаку. Він їхав на Land Rover Sport столичною вулицею Косенка з ознаками алкогольного сп'яніння. Подільський райсуд визнав винним, але покарання не призначив, бо сплили терміни притягнення до адмінвідповідальності.

Через рік, у вересні 2018 року, Ступка в черговий раз попався на п’яному кермуванні. Солом'янський райсуду також не покарав, бо закінчилися терміни.

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Теги: ДТП Київ війна волонтер алкоголь вирок Остап Ступка

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