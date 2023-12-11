Ще дві станції метро в Києві почало затоплювати: що кажуть фахівці (відео)

Співробітники «Київського метрополітену» запевняють, що панікувати не варто

У Києві вдень 11 грудня стався потоп біля станції метро «Чернігівська». Крім того, мешканці столиці кажуть про підтоплення «Олімпійської». Місцеві Telegram-канали поширили відео з місць інцидентів.

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За словами киян, потоп стався на вулиці Попудренка, що біля станції метро «Чернігівська». Також підтоплювати водою починає станцію метро «Олімпійська». Зі слів очевидців, вода йде зі стін та вже потрохи тече по коліях і утворює калюжі.

Тим часом у «Київському метрополітені» запевняють, що панікувати стосовно станції метро «Олімпійська» не варто, ситуація там контрольована.

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«На станції «Олімпійська» відсутні течі, тим паче зі стін. Ми перевірили цю інформацію, вона не відповідає дійсності», – зазначили фахівці.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у столиці з 9 грудня закрили на час ремонту перегінного тунелю. Таке рішення прийняте Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців і проводитимуться на поверхні землі.

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До слова, у зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. У Київській міській держадміністрації повідомили, що у зв'язку із закриттям ділянки метро у Києві, організовано спеціальні смуги руху для дублюючого наземного транспорту, що допомагає забезпечити стабільне перевезення пасажирів.

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги.