Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко

Із жовтня 2022-го у столиці два керівники – Віталій Кличко та Сергій Попко

Генерал Попко на світанку відзвітував про ситуацію у столиці після снігопаду

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко вранці 5 грудня відзвітував про ліквідацію наслідків снігопаду в Києві.

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В оприлюдненому від його імені релізі повідомляється, що «спеціальна техніка та бригади ручного прибирання розчищають дороги, шляхопроводи, тротуари та зупинки громадського транспорту від снігу, обробляють протиожеледними засобами».

Слід зазначити, що снігопаду у столиці вже кілька днів не було.

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Також Попко інформує, що система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення.

Водночас Київська міська державна адміністрація, яку очолює мер міста Віталій Кличко, теж звітує про ситуацію з ліквідацією наслідків негоди. «У Києві триває обробка вулиць – залучено 283 одиниці дорожньої техніки «Київавтодору», – йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, Сергій Попко – генерал-полковник Збройних Сил України. 21 жовтня 2022 року Попко призначений президентом Володимиром Зеленським начальником Київської міської військової адміністрації.

На думку Кличка та багатьох експертів, Попко має єдину «військову» функцію – перетягнути вплив на Київ від Кличка на себе.

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Нагадаємо, що днями Кличко дав скандальне інтерв’ю швейцарському виданню 20 Minuten, в якому розкритикував президента та його оточення.

Також в цьому інтерв’ю він розповів про свої президентські амбіції.

Слід зазначити, що згідно з останніми опитуваннями президентський рейтинг Кличка дуже низький – лише 1%.

Скріншот результатів опитування, проведеного групою «Рейтинг»

Нагадаємо також, що 15 червня 2023 року Київрада ухвалила звернення до президента, Верховної Ради та уряду з вимогою дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування.