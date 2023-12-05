Головна Київ Новини
search button user button menu button

Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко
Із жовтня 2022-го у столиці два керівники – Віталій Кличко та Сергій Попко
фото з відкритих джерел

Генерал Попко на світанку відзвітував про ситуацію у столиці після снігопаду

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко вранці 5 грудня відзвітував про ліквідацію наслідків снігопаду в Києві.

В оприлюдненому від його імені релізі повідомляється, що «спеціальна техніка та бригади ручного прибирання розчищають дороги, шляхопроводи, тротуари та зупинки громадського транспорту від снігу, обробляють протиожеледними засобами».

Слід зазначити, що снігопаду у столиці вже кілька днів не було.

Також Попко інформує, що система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення.

Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко фото 1

Водночас Київська міська державна адміністрація, яку очолює мер міста Віталій Кличко, теж звітує про ситуацію з ліквідацією наслідків негоди. «У Києві триває обробка вулиць – залучено 283 одиниці дорожньої техніки «Київавтодору», – йдеться в повідомленні КМДА.

Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко фото 2

Нагадаємо, Сергій Попко – генерал-полковник Збройних Сил України. 21 жовтня 2022 року Попко призначений президентом Володимиром Зеленським начальником Київської міської військової адміністрації.

На думку Кличка та багатьох експертів, Попко має єдину «військову» функцію – перетягнути вплив на Київ від Кличка на себе.

Нагадаємо, що днями Кличко дав скандальне інтерв’ю швейцарському виданню 20 Minuten, в якому розкритикував президента та його оточення. 

Також в цьому інтерв’ю він розповів про свої президентські амбіції

Слід зазначити, що згідно з останніми опитуваннями президентський рейтинг Кличка дуже низький – лише 1%.

Скріншот результатів опитування, проведеного групою «Рейтинг»
Скріншот результатів опитування, проведеного групою «Рейтинг»

Нагадаємо також, що 15 червня 2023 року Київрада ухвалила звернення до президента, Верховної Ради та уряду з вимогою дотримуватися Конституційних гарантій прав місцевого самоврядування. 

Теги: снігопад влада Віталій Кличко негода Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні продовжується процес декомунізації
Як краще перейменувати Повітрофлотський проспект
1 грудня, 11:46
У Києві вночі горів гуртожиток (фото)
У Києві вночі горів гуртожиток (фото)
15 листопада, 09:09
У Центрі припускають, що тигриця травмувала задні лапи або хребет
Через ранкову атаку на Київщину постраждала тигриця
11 листопада, 18:29
У Києві працює ППО
У Києві працює ППО
18 листопада, 00:41
Бойова робота сил ППО триває
Уламки дронів упали у двох районах Києва: виникли пожежі, є постраждала
25 листопада, 06:16
Унаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа на підприємстві
Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину
25 листопада, 10:13
ЗСУ знищили 71 «Шахед» із 75 випущених по Україні
Повітряні сили уточнили кількість збитих «Шахедів» у Києві та області
25 листопада, 10:59
У центрі Києва з’явилася перша Ханукія
У центрі Києва з’явилася перша Ханукія
1 грудня, 18:55
Небезпека фіксувалася в центральних та південних регіонах
Друга за день повітряна тривога в Києві та низці областей лунала 15 хвилин
3 грудня, 15:03

Новини

Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко
Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко
Кличко показав головну ялинку країни (фото)
Кличко показав головну ялинку країни (фото)
У Києві вибухнула граната: є жертви
У Києві вибухнула граната: є жертви
На Софійській площі почався монтаж головної ялинки країни (фото)
На Софійській площі почався монтаж головної ялинки країни (фото)
У Київському водосховищі знайшли тіло семирічної дитини
У Київському водосховищі знайшли тіло семирічної дитини
СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Київському університету (фото)
СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Київському університету (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
57K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
32K
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)
32K
Чому нервує Сі Цзіньпін
16K
Повітряні сили пояснили, чому РФ так цікавить аеродром у Старокостянтинові
7767
Церкви допомагають українським біженцям у Німеччині, але є нюанс

Новини

ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua