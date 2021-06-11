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    У суботу на Київщині запрацюють центри масової вакцинації: адреси, графік роботи

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    Центри масової вакцинації працюватимуть у Київській області на вихідних&nbsp; - У суботу на Київщині запрацюють центри масової вакцинації: адреси, графік роботи
    Центри масової вакцинації працюватимуть у Київській області на вихідних 
    Фото з відкритих джерел

    Щеплення зможуть отримати ті, хто записався до листа очікування вакцинації проти Covid-19

    У суботу, 12 червня, на Київщині розпочнуть роботу два центри масової вакцинації. Вони функціонуватимуть у Броварах і Білій Церкві на вихідних, щоб всі охочі жителі області мали змогу долучитись до кампанії з імунізації проти Covid-19.

    «Вони розраховані на вакцинацію тих людей, які хочуть отримати щеплення. Я переконаний, що це позитивно вплине на епідемічну ситуацію в нашій області і збереже здоров’я наших жителів», – зазначив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    Адреси та графік роботи центрів вакцинації

    Центри масової вакцинації працюватимуть у регіоні на вихідних із 09:00 до 17:00.

    Центри відкриються за адресами:

    • Бровари, приміщення Легкоатлетичного манежу по вул. Гагаріна, 30.
    • Біла Церква, приміщення Дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, 46а.

    Умови проведення вакцинації

    • У центрах щеплення зможуть отримати ті, хто записався до листа очікування вакцинації проти Covid-19 в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.
    • Щеплення буде проводитися вакциною CoronaVac китайського виробництва. Провакциновані перебуватимуть під наглядом лікарів упродовж 20-30 хв.
    • Вакцинація відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог.
    • Пацієнти з собою повинні мати паспорт громадянина України або ID-картку, ідентифікаційний код, а також декларацію з сімейним лікарем за наявності.

    Нагадаємо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

    На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві

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    Теги: Київщина щеплення вакцинація коронавірус
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    У суботу на Київщині запрацюють центри масової вакцинації: адреси, графік роботи