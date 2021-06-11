Літо-2021. Оприлюднено список умов для подорожей українців до інших країн

Наразі для українців загалом відкриті кордони з понад 100 країнами

Для відавідування інших країн треба здати ПЛР-тест

У Міністерстві закордонних справ України оприлюднили оновлений список умов в'їзду в найпопулярніші туристичні країни світу. Загалом для українців наразі відкриті понад 100 країн світу. Про це повідомляє МОЗ України в Telegram.

Зазначається, що зараз через Covid-19 при відвідуванні популярних туристичних напрямків діє низка обмежень і вимог.

У МЗС склали інфографіку щодо умов в'їзду в популярні туристичні країни станом на сьогодні, 11 червня.

Для українців наразі відкриті понад 100 країн світу

Із більш докладним описом і вичерпним переліком держав можна ознайомитися на сайті МЗС.

Додамо, для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн – до списку нещодавно додалися Греція, Кіпр, Сейшели.

Також українці зможуть їздити в Перу без віз. Кабмін затвердив відповідну угоду.

Нагадаємо, з березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Крім того, Мінкульт назвав найпопулярнішу область серед українських туристів.

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