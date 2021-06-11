Літо-2021. Оприлюднено список умов для подорожей українців до інших країн

Літо-2021. Оприлюднено список умов для подорожей українців до інших країнграфіка
Для відавідування інших країн треба здати ПЛР-тест
У Міністерстві закордонних справ України оприлюднили оновлений список умов в'їзду в найпопулярніші туристичні країни світу. Загалом для українців наразі відкриті понад 100 країн світу. Про це повідомляє МОЗ України в Telegram.
Зазначається, що зараз через Covid-19 при відвідуванні популярних туристичних напрямків діє низка обмежень і вимог.
У МЗС склали інфографіку щодо умов в'їзду в популярні туристичні країни станом на сьогодні, 11 червня.
Із більш докладним описом і вичерпним переліком держав можна ознайомитися на сайті МЗС.
Додамо, для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн – до списку нещодавно додалися Греція, Кіпр, Сейшели.
Також українці зможуть їздити в Перу без віз. Кабмін затвердив відповідну угоду.
Нагадаємо, з березня 2021 року українці можуть без віз відвідати Гренаду і Нідерландські острови Аруба, Кюрасао, Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.
Крім того, Мінкульт назвав найпопулярнішу область серед українських туристів.