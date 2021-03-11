В Університеті Шевченка створили рок-баладу за мотивами вірша Кобзаря (відео)

Створили рок-версію учасники Народної хорової капели «Дніпро» КНУ імені Тараса Шевченка та відомого оркестру «ШевБенд» Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка

До річниці від дня народження Кобзаря в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка створили рок-баладу за мотивами вірша «Думи мої, думи мої». Про це повідомили в програмі «Київ.NewsRoom» телеканалу «Київ».

Творці зазначають, що образ Шевченка як рокера – приклад того, що не варто позиціонувати Кобзаря як вічного мученика, адже насправді він завжди був борцем, який любив своє життя.

Кліп рок-балади «Думи мої, думи мої» зняли на базі червоного корпусу КНУ. До створення відео залучили чимало техніки, щоб зробити цю версію якнайбільш сучасною. Наразі кліп у відкритому доступі на YouTube-каналі університету.

Створили рок-версію учасники Народної хорової капели «Дніпро» КНУ імені Тараса Шевченка та відомого оркестру «ШевБенд» Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка.

У капелі зазначають, що вони вже не вперше намагаються осучаснити образ Кобзаря. Зараз думають над тим, щоб створити реп-версію творів Шевченка. Ці інтерпретації образу показують, що 207 років тому Тарас Шевченко був ідейним натхненником, а не мучеником.

«Рок-версію зробив Анатолій Варченко, соліст і бас-гітарист із військового оркестру. Потім почалася творчість. Софія Трусенко, наш хормейстр, створила обробку для хору та солістів. Так усе й поєдналося», – розповіла Ірина Душейко, художній керівник хорової капели «Дніпро».

В описі відео на YouTube-каналі університету організатори зазначають, що ця рок-балада – це подарунок Тарасу Шевченку.

«Наш Шевченко – той, чия історія – яскравий приклад, коли «сильна і дієва мрія відкриває усі шляхи, навіть у найнесприятливішому середовищі, однак для цього треба вперто і каторжно працювати»; той, хто шляхом самоосвіти став одним з найосвіченіших людей свого часу, людиною енциклопедичних знань; той, кого усі ми знаємо як поета, але ж був він ще й «видатним ґравером, живописцем, прозаїком, драматургом, співаком, актором, режисером, скульптором та навіть фотографом»; той, чиї «справжні смисли в багатьох творах звучать як важкий, глибокий рок, а не мелясна попса». Тарас Шевченко – рок-зірка, супергерой, революціонер, прогресивний демократ», – наголосили творці.