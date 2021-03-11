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    Черкаський гурт та співробітники посольства США заспівали пісню на слова Шевченка (відео)

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    Черкаський гурт та співробітники посольства США заспівали пісню на слова Шевченка (відео)

    Вірш Тараса Шевченка «Тече вода з-під явора» набув нового звучання

    Співробітники Посольства США та український гурт Spiv Brativ разом вшанували доробок Тараса Шевченка у його 206-ий день народження.

    Вони осучаснили вірш «Тече вода з-під явора», поклавши його слова на свою мелодію.

    Нагадаємо, предстоятель ПЦУ блаженнійший митрополит Епіфаній розповів, що Шевченка намагалися представити атеїстом, бо він критикував тогочасну російську церкву.

    Також священики з Прикарпаття записали відео, де акапельно заспівали та прочитали вірші поета. У Криму українські музиканти записали реп на вірш Шевченка.

    Теги: США Тарас Шевченко посольство
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