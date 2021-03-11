Черкаський гурт та співробітники посольства США заспівали пісню на слова Шевченка (відео)
Вірш Тараса Шевченка «Тече вода з-під явора» набув нового звучання
Співробітники Посольства США та український гурт Spiv Brativ разом вшанували доробок Тараса Шевченка у його 206-ий день народження.
Вони осучаснили вірш «Тече вода з-під явора», поклавши його слова на свою мелодію.
Нагадаємо, предстоятель ПЦУ блаженнійший митрополит Епіфаній розповів, що Шевченка намагалися представити атеїстом, бо він критикував тогочасну російську церкву.
Також священики з Прикарпаття записали відео, де акапельно заспівали та прочитали вірші поета. У Криму українські музиканти записали реп на вірш Шевченка.