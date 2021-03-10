Рок-н-рол, хрущі та дрони. Прикарпатські школярі анімували вірш Шевченка (відео)

Діти хотіли зламати стереотип, що Шевченко був нудним дідом у кожусі

Для створення двохвилинного відео використали десь 350 малюнків

Учні Івано-Франківської дитячої художньої школи створили мультфільм на вірш Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». Над створенням мультфільму працювали близько місяця до 40 учнів – це діти 10–11 років. Кожен зробив по дві роботи. Допомагали в цьому викладачі Оксана Чолій та Христина Биканова, пише Суспільне.

«Не хотілося робити слайд-шоу зі звичайних картинок, а щоби вірш ожив. Зробити по-сучасному, щоби мультфільм був драйвовим, як і саме життя Шевченка. Зламати стереотип, що Шевченко був нудним дідом у кожусі. Він був рок-н-рольником. Тому й емоція цього ролика мала бути такою. А хто, як не діти можуть із цим справитися? Вони самі веселі, не звикли плакати й тужити», – розповів викладач художньої школи Василь Стефанишин.

Для створення двохвилинного відео використали десь 350 картинок, а всього діти надіслали близько 75-ти малюнків.

«От, наприклад, рядок «плугатарі з плугами йдуть». Діти мали створити ХХІ сторіччя. Домовилися, що не малюємо солом’яні дахи, шаровари, увесь кітч, який придумали про Шевченка. Тому тут плугатарі з дронами, тракторами, сучасні фермери», – розповідів Стефанишин.

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