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    Акт вандалізму в Бабиному Яру: з’явилися фото з місця злочину

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    Акт вандалізму в Бабиному Яру: з’явилися фото з місця злочину
    Фото: Главком

    Реакції правоохоронців на злочин поки що немає

    Наслідки акту вандалізму, що стався в ніч на п’ятницю, 30 жовтня, у Бабиному Яру, поки що не ліквідовані. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який побував біля пам’ятного хреста, встановленого на честь Олени Теліги і українців – жертв Бабиного Яру.

    Пам’ятна плита, на якій закарбовані імена членів Організації українських націоналістів, розстріляних нацистами у 1941-1942 роках, розбита і залита червоною фарбою.

    Проте, на ній вже немає молотка, що був виявлений рано вранці після злочину.

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    Акт вандалізму в Бабиному Яру: з’явилися фото з місця злочину
    Акт вандалізму в Бабиному Яру: з’явилися фото з місця злочину
    Акт вандалізму в Бабиному Яру: з’явилися фото з місця злочину
    Фото: Главком

    Нагадаємо, про акт вандалізму в Бабиному Яру повідомив вранці 30 жовтня голова ОУН Богдан Червак. Він зазначив, що вже не перший акт вандалізму в Бабиному Яру. «Пам’ятний хрест неодноразово підпалювали, намагалися зрізати, плити трощили і обливали фарбою. І жодного разу поліція не знаходила злочинців», – сказав голова ОУН.

    Червак пообіцяв, що ОУН відновить пам’ятну плиту і покарає ворогів.

    Зазначимо, що реакції правоохоронців на цю подію поки що не було.

    До слова, у серпні у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.

    Раніше Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна. 

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