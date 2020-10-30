Акт вандалізму в Бабиному Яру: з’явилися фото з місця злочину
Реакції правоохоронців на злочин поки що немає
Наслідки акту вандалізму, що стався в ніч на п’ятницю, 30 жовтня, у Бабиному Яру, поки що не ліквідовані. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який побував біля пам’ятного хреста, встановленого на честь Олени Теліги і українців – жертв Бабиного Яру.
Пам’ятна плита, на якій закарбовані імена членів Організації українських націоналістів, розстріляних нацистами у 1941-1942 роках, розбита і залита червоною фарбою.
Проте, на ній вже немає молотка, що був виявлений рано вранці після злочину.
Нагадаємо, про акт вандалізму в Бабиному Яру повідомив вранці 30 жовтня голова ОУН Богдан Червак. Він зазначив, що вже не перший акт вандалізму в Бабиному Яру. «Пам’ятний хрест неодноразово підпалювали, намагалися зрізати, плити трощили і обливали фарбою. І жодного разу поліція не знаходила злочинців», – сказав голова ОУН.
Червак пообіцяв, що ОУН відновить пам’ятну плиту і покарає ворогів.
Зазначимо, що реакції правоохоронців на цю подію поки що не було.
До слова, у серпні у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.
Раніше Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна.
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