У Лондоні червоною фарбою обписали надгробок на могилі Карла Маркса

На Хайгетському кладовищі в Лондоні вдруге за місяць пошкодили могилу Карла Маркса.

На його надгробному пам’ятнику написали червоною фарбою: «Меморіал більшовицького Голокосту 1917-1953, 66 мільйонів жертв», «Доктрина ненависті», «Ідеологія голоду», «Архітектор геноциду, терору, репресій і масових вбивств».

Невідомі також розбили мармурову табличку. Представники кладовища напад назвати «безглуздим» та додали, що якими б не були ідеї Маркса, такі способи є неприйнятні.

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy