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    У світі

    У Лондоні червоною фарбою обписали надгробок на могилі Карла Маркса

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    <p>Це вже другий подібний інцидент за місяць</p> <div></div> - У Лондоні червоною фарбою обписали надгробок на могилі Карла Маркса

    Це вже другий подібний інцидент за місяць

    Невідомі також розбили мармурову табличку

    На Хайгетському кладовищі в Лондоні вдруге за місяць пошкодили могилу Карла Маркса.

    На його надгробному пам’ятнику написали червоною фарбою: «Меморіал більшовицького Голокосту 1917-1953, 66 мільйонів жертв», «Доктрина ненависті», «Ідеологія голоду», «Архітектор геноциду, терору, репресій і масових вбивств».

    Невідомі також розбили мармурову табличку. Представники кладовища напад назвати «безглуздим» та додали, що якими б не були ідеї Маркса, такі способи є неприйнятні.

    Нагадаємо, 15 лютого близько 08:30 до Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про пошкодження меморіального комплексу в селі Семенівка Мелітопольського району.

    Джерело: Громадське

    вандалізм Велика Британія
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