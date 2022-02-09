Митці з барабанами та сурмами протестували під Кабміном через тарифи (фото)

Щоб краще донести свої вимоги, художники взяли на мітинг із собою власні твори

Учасники акції переконані, що у зв’язку зі зміною тарифу Спілці художників загрожує банкрутство

Сьогодні, 9 лютого, митці під Кабміном влаштували акцію протесту через високі тарифи. Постанова Кабміну 1209 по суті вбиває образотворче мистецтво України, адже оплата рахунків за новими тарифами за користування теплоенергією у приміщеннях майстерень є непідйомною сумою для художників, повідомляє Big Київ.

Учасники акції переконані, що у зв’язку зі зміною тарифу Спілці художників загрожує банкрутство, а майстерні, що належать організації, держава забере через суд.

Представники культурних сфер обурені тим, що в добу кризи для них запровадили небачені досі грошові побори, тим самим унеможливили вільне творення українського мистецтва.

Вони впевнені, що таким чином в найближчому майбутньому українців перетворять із нації креативних людей на націю вдячних споживачів чужого мистецького краму.

Щоб краще донести свої вимоги, митці взяли на мітинг із собою власні твори, озброїлись плакатами з написами «Мистецтво – це цілісність держави», «Фарби замерзають. Українське мистецтво закінчується на тарифах» та цитатою Вінстона Черчилля «Якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо?».

Нагадаємо, тарифи за теплоенергію для творчих майстерень зросли у понад чотири рази внаслідок прийнятої урядом 10 листопада постанови № 1209. Відтак, їхній тариф складає 6953,77 грн за 1 Гкал, що на місяць становить до 30 тис. грн за майстерню. Через це митці вже протестували під Кабміном у грудні 2021 року.

Також Спілка художників вже звернулася з відкритими листами до президента, прем’єр-міністра, міністрів енергетики та культури із проханням сприяти у врегулюванні питання щодо користування тепловою енергією на період опалювального сезону. Художники просять встановити тариф як для населення.

Нагадаємо, 1 лютого під стінами Кабінету Міністрів у Києві пройшла акція «За ТБ українською!», учасники якої вимагали виконання закону про мову на телебаченні. До слова, сьогодні, 9 лютого, одесити вийшли під будівлю міської ради та вимагали про перегляд тарифів та перерахунок платіжок за опалення.