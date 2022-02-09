У Києві може зникнути культовий книжковий магазин «Букініст-центр» (відео)

Магазин існує з 2001 року і розташований у підвалі будинку на вулиці Лютеранська, 4.

Місто відмовило власнику крамниці у продовженні оренди

У центрі Києва закривається культовий книжковий магазин «Букініст-центр». Причина – місто відмовило крамниці у продовженні оренди, йдеться у сюжеті ТСН.

Магазин існує з 2001 року і розташований у підвалі будинку на вулиці Лютеранська, 4. Власник крамниці – відомий київський книголюб Едуард Линдін.

«Крамниця букіністична чим сильна – у ній є будь-яка література: XVII, XIX, XX століття. Художня. Історична… В інших крамницях цього нема», – розповів власник.

Власники приміщення – комунальне підприємство, і що три роки Линдін писав заяву на продовження терміну оренди і її продовжували. Але торік правила змінилися – ціна на приміщення зросла більше ніж утричі і подавати заявку на оренду треба через аукціон. Такі умови стали непіднімними для власника крамниці.

Аукціон на оренду приміщення відбувся без участі Линдіна, але охочих орендувати підвал не знайшлося. Комунальне підприємство вирішило все одно виселити «Букініст-центр».

«Я зрозумів, що якщо ви наскочили на бюрократичну машину, то краще підняти руки вгорі і відійти у бік. Просто покинути це і не займатися», – сказав Линдін.

Загалом він і сам не хоче залишатися у цьому приміщення, бо вважає, якщо чиновник вказав на двері один раз, він може зробити це і вдруге. Чоловікові вже 76 років, і нема сил боротися за холодне приміщення без вбиральні.

Крім того, у «Букініст-центру»є сайт і Линдін планує продавати книжки там та надсилати їх поштою.

Нагадаємо, муніципальна книгарня Києва збирає літературу для людей старшого віку.

Як повідомлялося, через дефіцит паперу книжки можуть стати розкішшю. Також тотальний дефіцит паперу призвів до різкого стрибка вартості книг в Україні. За рік ціна на книги зросли на 35-40%. Раніше стало відомо, що соцмережі скаржаться на українські книгарні: деталі скандалу.



