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    У столиці на смітнику опинилися величезні статуї Святого сімейства (фото)

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    Хто викинув скульптури і чому, наразі невідомо - У столиці на смітнику опинилися величезні статуї Святого сімейства (фото)
    Хто викинув скульптури і чому, наразі невідомо
    фото: Київ без цензури

    Статуї помітили на смітнику біля станції метро «Бориспільська»

    У Дарницькому районі столиці на смітнику опинилися дві величезні статую святих. Одна з них – Діва Марія, яка тримає маленького Ісуса на руках. Відповідні фото опублікував Telegram-канал «Київ без цензури».

    Зазначається, що статуї помітили на смітнику біля станції метро «Бориспільська». «Нічого святого. На Бориспільській на смітник виставили Святе сімейство», – написали під фото. Хто викинув скульптури і чому, наразі невідомо.

    До слова, після перерви, викликаної пандемією коронавірусу, в 2022 році планують здійснити 14 паломництв мандрівних статуй Діви Марії Фатімської. Перша мандрівна статуя Фатімської Діви Марії вирушила у подорож у 1945 році, незабаром після закінчення Другої світової війни. Тоді статуя відвідала всі столиці та єпископати Європи аж до кордону з Росією. Відтоді статуя побувала в 64 країнах світу, несучи послання миру й Божої любові. Згодом, на численні прохання з усього світу, було виготовлено й освячено ще декілька копій першої мандрівної статуї.

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    Теги: Київ історія релігія пам'ятник
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    У столиці на смітнику опинилися величезні статуї Святого сімейства (фото)