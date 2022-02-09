У столиці на смітнику опинилися величезні статуї Святого сімейства (фото)

Статуї помітили на смітнику біля станції метро «Бориспільська»

У Дарницькому районі столиці на смітнику опинилися дві величезні статую святих. Одна з них – Діва Марія, яка тримає маленького Ісуса на руках. Відповідні фото опублікував Telegram-канал «Київ без цензури».

Зазначається, що статуї помітили на смітнику біля станції метро «Бориспільська». «Нічого святого. На Бориспільській на смітник виставили Святе сімейство», – написали під фото. Хто викинув скульптури і чому, наразі невідомо.

До слова, після перерви, викликаної пандемією коронавірусу, в 2022 році планують здійснити 14 паломництв мандрівних статуй Діви Марії Фатімської. Перша мандрівна статуя Фатімської Діви Марії вирушила у подорож у 1945 році, незабаром після закінчення Другої світової війни. Тоді статуя відвідала всі столиці та єпископати Європи аж до кордону з Росією. Відтоді статуя побувала в 64 країнах світу, несучи послання миру й Божої любові. Згодом, на численні прохання з усього світу, було виготовлено й освячено ще декілька копій першої мандрівної статуї.

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