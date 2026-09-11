Атака на АЗС у Києві: голова правління «Укрнафти» повідомив про наслідки
Голова правління «Укрнафти»: «Після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти залишили територію АЗК»
Пізнього ранку 11 вересня російські реактивні безпілотники завдали удару по двох автозаправних комплексах мережі Ukrnafta в столиці. Атаки зазнали об'єкти на правому та лівому берегах Києва. Про це повідомив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура, інформує «Главком».
За словами голови правління «Укрнафти», по одному з автозаправних комплексів ворог завдав цинічного повторного удару.
«Найголовніше – після сигналу повітряної тривоги персонал і клієнти залишили територію АЗК. Водночас фіксуємо серйозні руйнування капітальних будівель та критичні пошкодження обладнання», – зазначив Кукура.
Очільник компанії наголосив, що це черговий цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує містян пальним, і ці атаки не мають жодної військової мети.
Кукура запевнив що Ukrnafta відновлюватиме пошкоджені об’єкти та продовжуватиме працювати для своїх клієнтів.
Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, внаслідок російської атаки по заправних станціях у Дніпровському та Оболонському районах столиці постраждали п'ятеро людей, зокрема рятувальник. За даними ДСНС, на обох об'єктах виникли пожежі. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, унаслідок чого травм зазнав столичний рятувальник.
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