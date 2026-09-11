Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 12-13 вересня

Насичена програма вікенду охоплює головні культурні майданчики столиці

Сольний концерт Павла Зіброва, опера «Травіата», експозиція «Той день» та осіння виставка квітів на Співочому полі: культурне життя столиці цими вихідними пропонує відпочинок на будь-який смак.

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 12-13 вересня.

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Концерти

Павло Зібров у Feels Garden

Виступ Народного артиста України Павла Зіброва, який мав відбутися у Feels Garden, перенесено на неділю, 13 вересня. Зміна дати пов'язана із вшануванням пам'яті загиблих.

За словами організаторів, усі раніше придбані квитки залишаються дійсними на нову дату.

Сольний концерт співака пройде просто неба. Програма включає відомі композиції виконавця, серед яких «Хрещатик», «День народження», «Мертві бджоли», «Марина» та інші хіти.

Коли: 13 вересня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Виставки

Інтерактивна виставка Ukraine WOW «Той день»

Підняти прапор над куполом Верховної Ради, побувати у сесійній залі парламенту та кабінеті Президента України завдяки VR-окулярам, побачити над Києвом зоряне небо таким, яким воно було 24 серпня 1991 року, записати випуск новин у теле- та радіостудії, залишити свою мрію у хмарі мрій та багато іншого можна буде зробити з 24 серпня на інтерактивній виставці «Той день». Проєкт, створений командою Ukraine WOW до 35-річчя відновлення незалежності, відкривається на Центральному залізничному вокзалі у Києві.

Експозиція складається з трьох блоків. У залі «Вибір» відвідувачі можуть дізнатися про події, які розгорталися в 1991 році: від серпневого голосування за незалежність України у парламенті до грудневого голосування на всеукраїнському референдумі.

У другій залі – «Що нас визначає» – відвідувачам пропонують поміркувати про те, які риси об’єднують українців – сьогодні й століття тому.

Третя зала – «Мрія» – присвячена майбутньому. Команда The Ukrainians підготувала есеї про майбутнє України: своїми роздумами поділилися Кирило Буданов, Михайло Драпатий, Світлана Ройз, Павло Казарін, Володимир Єрмоленко, Євген Глібовицький, Олександра Матвійчук, Сергій Жадан, Мирослав Маринович.

Коли: до 4 жовтня.

Місце проведення: Київський центральний вокзал, виставкове приміщення на колії 14, Вокзальна площа, 1.

У Києві на Співочому полі відкрилася нова квіткова виставка «Муркотлива Україна». Головними героями експозиції стали квіткові інсталяції у вигляді українських котиків. Цього разу виставка поєднує квіти та образи пухнастих улюбленців. У композиціях можна побачити різних котиків – деякі з них можуть нагадати відвідувачам домашніх улюбленців або навіть самих себе.

За задумом авторів, «Муркотлива Україна» – це не лише історія про котів і квіти, а й своєрідний образ українців, які щодня працюють, мріють, допомагають одне одному, бережуть близьких та продовжують розвивати країну.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Співоче поле, вул. Івана Мазепи, 31.

Виставка Владислава Шершевського «Свіже»

Виставковий проєкт «Свіже» занурює в художній світ Владислава Шерешевського, що сповнений різних, часто протилежних емоційних станів. У його творах співіснують гумор і трагізм, гротеск і лірика, радість життя й усвідомлення крихкості людини. Художник не розділяє сюжети на «високі» та «буденні» й уникає «правильних» інтонацій.

«Це свіже», – каже Шерешевський про нові роботи, створені за останні роки. А себе називає вправним пекарем, який «готує» кулінарні натюрморти, наповнені декількома шарами сенсів.

У Національному музеї «Київська картинна галерея» представлені пейзажі, натюрморти, портрети, рефлексії війни, що перетинаються та поєднуються в найнеочікуваніших варіаціях.

У дусі митців попарту художник позичає стилістику Ван Гога та зображає активними учасниками теперішності відомих історичних персон – Іллю Рєпіна, Івана Франка, Сергія Параджанова, Альберта Ейнштейна.

Коли: до 25 жовтня.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Фотовиставка World Press Photo 2026 у Довженко-Центрі

Виставка результатів цьогорічного фотоконкурсу World Press Photo відкрита у Довженко-Центрі. В експозиції переможні роботи, відібрані незалежним журі. Це важливі зразки фотожурналістики та документальної фотографії минулого року з різних куточків світу.

«Це можливість для наших глядачів дізнатись актуальні історії з різних континентів та побачити якісні приклади фотожурналістики», – зазначають організатори.

Коли: до 27 вересня

Місце проведення: Національний центр Олександра Довженка, вул. Васильківська, 1.

Виставка «Лятошинський. Відображення»

Український Дім відкрив для широкої публіки виставку «Лятошинський. Відображення». Масштабний проєкт присвячено Борису Лятошинському – одному з найвизначніших українських композиторів ХХ століття та ключовій постаті в модернізації української академічної музики.

Це перша музична виставка Українського Дому, який раніше представляв проєкти, присвячені Аллі Горській та київським митцям-шістдесятникам, Марії Примаченко, мисткиням школи бойчукізму й іншим визначним постатям української культури ХХ століття.

«Лятошинський. Відображення» розповідає не лише про музику композитора, а й про історичну епоху, у якій він жив і працював. Експозиція простежує, як його творча біографія перепліталася з драматичними подіями ХХ століття, а особистий мистецький вибір – із долею української культури.

До експозиції увійшли архівні матеріали, рукописи, особисті речі композитора та предмети з його приватного кабінету-музею. Вперше їх представлено разом у такому масштабі.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Національний центр «Український Дім», вулиця Хрещатик, 2.

Виставка «З краси Японії»

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

живопис школи Нанґа з колекції музею;

ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;

предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;

холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Музичні та літературні вечори

Відверті розмови з Михайлом Жоніним

У столичному Docker-G Pub актор Михайло Жонін презентує авторську програму «Відверті розмови».

Захід пройде у форматі камерної зустрічі без сценарію та обмежень у спілкуванні. У програмі – виконання авторських пісень, реальні історії, а також відповіді на запитання глядачів у режимі живого діалогу.

Коли: 13 вересня, 18:00.

Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Театри

Вистава «Білка, яка прожила 100 років»

У самісінькому центрі Стокгольму є надзвичайний парк, що носить назву «Скансен» і в цьому парку живе дуже багато білок. Тваринки вони милі та смішні, але мають облізлі хвости, бо недоїдають. «Як так? Їх же напевне годують туристи» – подумаєте ви і будете мати рацію. Але у білок в парку «Скансен» просто жахлива пам’ять: вони ховають горіхи і потім забувають де їх закопали, тому і голодують.

За цими білками дуже любить спостерігати головна героїня цієї вистави, яка нічого не забуває. Все 20 сторіччя, вона вчилася любити і відпускати тих, кого полюбила, вчилася приймати себе і оточуючих. Хтось сприймав її, а хтось просто не помічав, що вона існує. Її життя здається маленьким та незначним у масштабі подій цілого століття, але хіба так буває, щоб чиєсь життя було неважливим?

Її життя – сентиментальна, затишна, весела і зворушлива історія тривалістю у 100 років. Вона довго шукала, кому ж довірити свої секрети. Шукала когось, хто зможе зрозуміти її, когось хто здатен розповісти її історію в театрі. Цим «кимось» виявився режисер Стас Жирков, який одного дня годуючи білок у Маріїнському парку раптом зрозумів, що настав час світові дізнатися про Білку, яка прожила ціле століття.

Вона говоритиме з вами зі сцени театру «Золоті ворота» голосом Віталіни Біблів, використовуючи її почуття гумору та фантазію. То як? Ви готові почути неймовірну історію однієї маленької і незначної білки, яка прожила сто років?

Коли: 12 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Лісова пісня»

Київський академічний театр ляльок запрошує на драматичну виставу-феєрію на дві дії за класичним твором Лесі Українки.

«Лісова пісня» – це чуттєва та вічна розмова про любов, свободу й внутрішній вибір людини. Історія стосунків Мавки та Лукаша розкриває зіткнення двох світів: живої природи з її внутрішньою свободою та буденного людського життя, обмеженого рамками та очікуваннями. Постановка пропонує глядачам замислитися над тим, як важливо залишатися собою та не втрачати здатність дивуватися красі навколишнього світу.

Коли:12 вересня, 17:00.

Місце проведення: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А.

Вистава «Травіата»

Класичний шедевр Джузеппе Верді – це драматична історія кохання паризької куртизанки Віолетти Валері та юного аристократа Альфреда Жермона. Жертовність, світські упередження та фатальна розлука перетворюють їхнє почуття на справжню трагедію, де любов виявляється сильнішою за осуд суспільства, але безсилою перед долею.

Почуття героїв проходять випробування осудом великосвітського товариства, батьківською непохитністю та невиліковною хворобою. «Травіата» залишається однією з найчуттєвіших опер у світовому репертуарі, яка вражає глибиною музики та драматизмом сюжету.

Коли: 13 вересня, 15:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Цими вихідними кияни та гості міста зможуть відвідати спільну виставу Театру імені Лесі Українки та Театру імені Івана Франка – «КАСС_АНДРА». Це унікальний проєкт режисерів Ґжеґожа Яжини та Романа Павловського-Фельберга, що поєднує античні міфи, тексти Гомера, Есхіла, Евріпіда, Сартра та Лесі Українки з викликами сучасності.

Постановка звертається до теми війни крізь призму жіночих доль і пам'яті, ставлення суспільства до правди та права бути почутими. Головна героїня Касс, прокинувшись без пам'яті, намагається відновити власне минуле всупереч нав'язаним версіям подій, перетворюючись на відображення античної Кассандри.

Коли: 12 вересня – 17:00 13 вересня – 18:00.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»)

Вистава «Дякую»

У Київському академічному театрі «Золоті ворота» покажуть виставу «Дякую» (жанр – ода коханню). Постановка створена за текстами Чарлі Маккезі та Вільяма Шекспіра.

Режисеркою, авторкою текстів та сценографії є Андра Каваліаускайте, музику написав Богдан Лисенко. У ролях – Віталіна Біблів, Анастасія Бабій, Богдан Буйлук, Ірина Гришак, Роман Муленко, Андрій Поліщук, Інна Скорина-Калаба та Христина Люба.

Ключова тема постановки – осмислення почуття вдячності, турботи й людської підтримки.

Коли: 13 вересня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Нагадаємо, 18 вересня о 19:00 на ВДНГ відбудеться камерний концерт-розгадка «Тишком-нишком». Захід присвячений дослідженню природи пісні та її впливу на слухачів. Інформаційним партнером проєкту виступає «Главком». У програмі вечора – вісім композицій Миколи Бровченка у виконанні вокалістки та засновниці Goncharova Project Тетяни Гончарової та в аранжуваннях саунд-продюсера Костянтина Іоненка. Між виступами автор пояснюватиме, як пісні влаштовані зсередини, звідки береться мелодія та як на неї лягає слово.