Удар по АЗС у Києві. Російські терористи зруйнували цивільний об’єкт (фоторепортаж)

Під час російської атаки 23 вересня 2026 року було атаковано АЗС у Дарницькому районі столиці

Одне з ранкових влучань російського безпілотника у Києві припало на територію автозаправної станції на Харківському шосе. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнала АЗС UPG та розташована поруч автомийка. Кореспондент «Главкома» побував на місці та зафіксував наслідки російського удару.

Пошкоджений магазин на території АЗС UPG після російської атаки фото: glavcom.ua

Від вибуху зі стелі заправки вирвало елементи освітлення фото: glavcom.ua

Частина будівлі АЗС була зруйнована внаслідок удару фото: glavcom.ua

Від вибуху частково зруйновано будівлю автозаправної станції. На місці видно обвалені стіни та частини даху, понівечені металеві конструкції й уламки, якими засипало територію.

Усередині магазину обвалилися частини стелі та конструкцій фото: glavcom.ua

Частина будівлі АЗС була зруйнована внаслідок удару фото: glavcom.ua

Російська атака пошкодила приміщення заправки фото: glavcom.ua

Значних пошкоджень зазнав і магазин на території АЗС. Усередині обірвані елементи стелі та освітлення, пошкоджене обладнання. Частина приміщення залишилася без зовнішньої стіни.

Уламки засипали торговельне приміщення АЗС фото: glavcom.ua

Вибух пошкодив паливне обладнання на АЗС фото: glavcom.ua

Значна частина будівлі біля заправки була зруйнована фото: glavcom.ua

Пошкоджено й обладнання самої заправки. На території лежать уламки конструкцій, а поблизу зруйнованої будівлі можна побачити фрагменти безпілотника.

Частина території заправки була вкрита уламками після вибуху фото: glavcom.ua

Після удару на території заправки залишилися фрагменти безпілотника фото: glavcom.ua

Двигун дрона фото: glavcom.ua

Також від атаки постраждала автомийка, розташована поруч із АЗС. Наразі відомо про двох людей, яких госпіталізували з цієї локації. Інформація про їхній стан уточнюється.

На місці удару залишилися зруйновані стіни та металеві конструкції фото: glavcom.ua

Вибух пошкодив одну з будівель на території комплексу фото: glavcom.ua

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АЗС UPG на Харківському шосе після ранкової російської атаки фото: glavcom.ua

Нагадаємо, вранці 23 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. Наслідки ворожої атаки зафіксували одразу в кількох районах столиці.

Під час ранкового обстрілу сталося влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Також виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Після удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

Крім того, у Голосіївському районі російський дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення.

Наслідки атаки зафіксували й у Солом'янському районі. За попередніми даними, там виникла пожежа на території транспортного підприємства. Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками.