Головна Київ Фото
search button user button menu button

Удар по АЗС у Києві. Російські терористи зруйнували цивільний об’єкт (фоторепортаж)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Удар по АЗС у Києві. Російські терористи зруйнували цивільний об’єкт (фоторепортаж)
Російський удар залишив значні руйнування на території АЗС
фото: glavcom.ua

Під час російської атаки 23 вересня 2026 року було атаковано АЗС у Дарницькому районі столиці

Одне з ранкових влучань російського безпілотника у Києві припало на територію автозаправної станції на Харківському шосе. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнала АЗС UPG та розташована поруч автомийка. Кореспондент «Главкома» побував на місці та зафіксував наслідки російського удару.

Пошкоджений магазин на території АЗС UPG після російської атаки
Пошкоджений магазин на території АЗС UPG після російської атаки
фото: glavcom.ua
Від вибуху зі стелі заправки вирвало елементи освітлення
Від вибуху зі стелі заправки вирвало елементи освітлення
фото: glavcom.ua
Частина будівлі АЗС була зруйнована внаслідок удару
Частина будівлі АЗС була зруйнована внаслідок удару
фото: glavcom.ua

Від вибуху частково зруйновано будівлю автозаправної станції. На місці видно обвалені стіни та частини даху, понівечені металеві конструкції й уламки, якими засипало територію.

Усередині магазину обвалилися частини стелі та конструкцій
Усередині магазину обвалилися частини стелі та конструкцій
фото: glavcom.ua
Частина будівлі АЗС була зруйнована внаслідок удару
Частина будівлі АЗС була зруйнована внаслідок удару
фото: glavcom.ua
Російська атака пошкодила приміщення заправки
Російська атака пошкодила приміщення заправки
фото: glavcom.ua

Значних пошкоджень зазнав і магазин на території АЗС. Усередині обірвані елементи стелі та освітлення, пошкоджене обладнання. Частина приміщення залишилася без зовнішньої стіни.

Уламки засипали торговельне приміщення АЗС
Уламки засипали торговельне приміщення АЗС
фото: glavcom.ua
Вибух пошкодив паливне обладнання на АЗС
Вибух пошкодив паливне обладнання на АЗС
фото: glavcom.ua
Значна частина будівлі біля заправки була зруйнована
Значна частина будівлі біля заправки була зруйнована
фото: glavcom.ua

Пошкоджено й обладнання самої заправки. На території лежать уламки конструкцій, а поблизу зруйнованої будівлі можна побачити фрагменти безпілотника.

Частина території заправки була вкрита уламками після вибуху
Частина території заправки була вкрита уламками після вибуху
фото: glavcom.ua
Після удару на території заправки залишилися фрагменти безпілотника
Після удару на території заправки залишилися фрагменти безпілотника
фото: glavcom.ua
Двигун дрона
Двигун дрона
фото: glavcom.ua

Також від атаки постраждала автомийка, розташована поруч із АЗС. Наразі відомо про двох людей, яких госпіталізували з цієї локації. Інформація про їхній стан уточнюється.

На місці удару залишилися зруйновані стіни та металеві конструкції
На місці удару залишилися зруйновані стіни та металеві конструкції
фото: glavcom.ua
Вибух пошкодив одну з будівель на території комплексу
Вибух пошкодив одну з будівель на території комплексу
фото: glavcom.ua
Удар по АЗС у Києві. Російські терористи зруйнували цивільний об’єкт (фоторепортаж) фото 1
фото: glavcom.ua
7 фото
На весь екран
АЗС UPG на Харківському шосе після ранкової російської атаки
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, вранці 23 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. Наслідки ворожої атаки зафіксували одразу в кількох районах столиці.

Під час ранкового обстрілу сталося влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Також виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Після удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

Крім того, у Голосіївському районі російський дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення.

Наслідки атаки зафіксували й у Солом'янському районі. За попередніми даними, там виникла пожежа на території транспортного підприємства. Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками.

Теги: дрон заправка АЗС Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із найважливіших об'єктів, уражених під час цієї серії атак, – Луганська ТЕС
Україна відповіла на удари РФ по Херсону: Сили безпілотних систем влаштували окупантам блекаут (відео)
28 серпня, 15:17
Упродовж кількох годин правоохоронці встановили особу зловмисника
Скористався забутими ключами: у Києві чоловік обікрав квартиру сусіда на 2 млн грн
25 серпня, 09:48
Уламки безпілотника, що впали у передмісті Одеси 23 березня 2026 року
Рятувальники застерегли, чого категорично не можна робити після російських атак
7 вересня, 14:42
Різанину у більярдному клубі в Деснянському районі зафіксували камери спостереження, встановлені у закладі
До Києва з Німеччини екстрадовано зловмисника, який вчинив різанину у більярдному клубі
10 вересня, 09:38
Компанія закликала клієнтів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Удари по АЗС. «Укрнафта» звернулася до клієнтів
11 вересня, 20:25
Президент подякував розробникам за роботу над новим засобом протиповітряної оборони
Україна випробувала новий перехоплювач реактивних шахедів – Зеленський
15 вересня, 14:54
Знищена пускова установка раніше вже використовувалася для обстрілів Києва
Сили оборони знищили ракетну установку, якою Росія обстрілювала Київ (фото)
18 вересня, 18:49
Загнувши кілька матюків, Лоліта закликала глядачів покинути зал
Через дронову атаку у путіністки Лоліти сталася справжня істерика (відео)
20 вересня, 19:57
Оселя загальною площею 25 кв. м розташована на четвертому поверсі дев’ятиповерхового цегляного будинку 1980 року будівництва
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн на Новій Дарниці
21 вересня, 17:51

Фото

Удар по АЗС у Києві. Російські терористи зруйнували цивільний об’єкт (фоторепортаж)
Удар по АЗС у Києві. Російські терористи зруйнували цивільний об’єкт (фоторепортаж)
Російська атака на столицю: поліція показала наслідки (фото)
Російська атака на столицю: поліція показала наслідки (фото)
У Києві зросла кількість поранених через російську атаку (оновлено)
У Києві зросла кількість поранених через російську атаку (оновлено)
Нічна атака на столицю. Рятувальники показали наслідки
Нічна атака на столицю. Рятувальники показали наслідки
Який вигляд має оновлений «Охматдит»: фото з відкриття
Який вигляд має оновлений «Охматдит»: фото з відкриття
У Києві з’явилася веселка попри відсутність дощу (фото)
У Києві з’явилася веселка попри відсутність дощу (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
205K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua