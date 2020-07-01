Вибух у будинку: людей запевнили, що квартири, які роздав Зеленський, уже готові



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У Дарницькій РДА відбулася зустріч із мешканцями будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в якому 21 червня встався вибух Фото: Дарницька РДА

Понад сто людей, постраждалих внаслідок вибуху в будинку, вже отримали матеріальну допомогу

У вівторок, 30 червня, Дарницьку райдержадміністрацію відвідали постраждалі мешканці будинку на Позняках, де 21 червня стався вибух, мер Віталій Кличко, народний депутат від «Слуги народу» Леся Забуранна, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Про це повідомляє пресслужба Дарницької РДА.

Голова адміністрації Ярослав Лагута повідомив, що 105 людей вже отримали матеріальну допомогу з фонду «Майбутній Київ» у зв’язку з втратою своїх документів, відновлення яких на сьогодні триває.

Також він зазначив, що наразі вже сформовано 50 справ на отримання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям на суми від 50 до 100 тисяч гривень.

Кличко, в свою чергу, вкотре наголосив, що районна влада є центром комунікації для мешканців будинку з будь-яких питань.

За виділені кошти з міського бюджету мешканці зможуть зробити ремонти в квартирах, які отримують. Придбання ж меблів, побутової техніки та інших втрачених речей також будуть здійснюватися мешканцями на власний розсуд.

Забуранна повідомила мешканцям, що квартири, які отримали 12 сімей, вже готові. До кінця цього тижня буде сформовано список ще на 10 родин щодо отримання ними помешкань.

25 червня президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку. Він повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано постраждалим.

Проте, люди не можуть потрапити до своїх квартир.