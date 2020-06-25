Зеленський вручив ключі від нових квартир постраждалим від вибуху на Позняках



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Зеленський пообіцяв, що всі 40 постраждалих отримають квартири протягом цього місяця

Сьогодні отримали квартири перші 12 постраждалих

Президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку на Позняках. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський зазначив, що уряд виділив постраждалим 40 квартир.

«Сьогодні нове житло отримали сім'ї з дітьми, а також двоє осіб, які втратили родичів. Всі інші отримають квартири протягом місяця, коли помешкання будуть готові», - поінформував голова держави.

Президент також відзначив, що всі квартири нові і ремонт робитиметься за кошти держави.

При цьому Зеленський сказав, що у квартирах немає газу і вони оснащені електричними плитами.

Нагадаємо, столична влада також ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух.

21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

23 червня ДСНС повідомила, що під завалами будинку загиблих більше немає, і завершила рятувально-пошукові роботи.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

Комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Столична влада проводить експертизу, за результатами якої буде визначено, які із секцій будинку остаточно непридатні для проживання.