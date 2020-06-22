Момент вибуху в будинку на Позняках потрапив на відео



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Вибухом зруйновано чотири поверхи

Трагедію зафіксували камери зовнішнього спостереження

У мережі оприлюднили відео моменту вибуху в одній з квартир житлового багатоповерхового будинку на Позняках в Києві.

Момент вибуху зафіксували камери зовнішнього спостереження.

Зазначимо, що рятувальники вручну розбирають завали у зруйнованому вибухом будинку в Києві.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами тіла трьох людей, 5 осіб отримали травми.

За останніми даними, під завалами можуть перебувати двоє чоловіків.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Столична влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.